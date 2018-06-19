Об играх литературных спецслужб, миссии литагентов и успехе французских писателей в России рассказывает международный агент Анастасия Лестер.

"Дневник читателя". Анастасия Лестер: профессия литагент Your browser does not support HTML5 audio

– "Национальный бестселлер" Алексея Сальникова: проснуться знаменитым, имея в запасе второй роман.

– Критик Наталья Кочеткова: читать "Отдел" не менее интересно, чем "Петровых в гриппе".

Участники:

– Анастасия Лестер, международный литературный агент;

– Шамиль Идиатуллин, писатель;

– Наталья Кочеткова, критик.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

"Думаю, я не первый человек, который стоит на этой сцене и думает закрыть "Нацбестом" ипотеку", – так прокомментировал свою победу лауреат литературной премии "Национальный бестселлер" писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников. Не зря мы зимой прочили успех необычному роману "Петровы в гриппе и вокруг него". За произведение проголосовали три из шести членов Малого жюри. Победа Сальникова была хоть и не предсказуемой, но все же ожидаемой – после длинного списка полюбившиеся многим "Петровы" лидировали с колоссальным отрывом в 12 голосов.

В прошлом сезоне Алексей Сальников был близок к тому, чтобы получить премию "Нос". Претендовал и на "Большую книгу", причем завоевал симпатии не только читателей, но и собратьев по финалу – в этом выпуске можно услышать, как отзывался о книге Сальникова писатель Шамиль Идиатуллин.

Обычно после громкого успеха перед писателем стоит сложная задача – написать второй успешный роман. Сейчас, например, с этим борется Гузель Яхина, которая старалась написать роман "Дети мои" совершенно иначе, чем дебютную книгу "Зулейха открывает глаза". У Алексея Сальникова вышло удачнее. Дело в том, что "Петровы в гриппе и вокруг него" – это изначально второй роман Сальникова. А сейчас выходит его дебютная книга "Отдел", читать которую не менее интересно, чем "Петровых", рассказывает в программе книжный критик Наталья Кочеткова.

Словом, роман Алексея Сальникова "Отдел" было бы интересно прочесть и вне премиального контекста. А уж зная, что после второй книги писатель получил "Нацбест" и проснулся знаменитым, прочесть его дебютный текст еще любопытнее.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Если составить список бестселлеров, которые издали далеко не сразу, его возглавит роман "Прислуга" Кэтрин Стокетт. Книгу, которая позже стала главным бестселлером 2009 года, отвергли 60 литературных агентов.

И вот тут предлагаю сконцентрироваться не на числе 60, а на профессии. Шестьдесят литературных агентов. А кто это? Кто такой литературный агент, зачем он нужен, существует ли такая профессия на российском рынке?

На эти и многие другие вопросы в этом выпуске программы отвечает Анастасия Лестер, международный литературный агент. Анастасия специализируется на французской литературе и удовольствием читать книги Анны Гавальда, Марка Леви, Аньес Мартен–Люган и других французов мы обязаны именно ей.

Полную версию беседы в студии радио Sputnik можно также посмотреть в разделе "Видеоблоги".

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