"Визави с миром". С. Безродная о музыке, "Вивальди-оркестре" и своей мечте

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О том, что происходит сегодня со скрипичной школой в России, о состоянии классической музыки и о том, бывает ли у композиторов "застой", в эфире радио Sputnik рассказывает худрук Государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" Светлана Безродная.