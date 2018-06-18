"КомпАс". Политолог: отмена санкций против КНДР станет мировым прецедентом

То, как будут снимать санкции с Северной Кореи, во многом определит дальнейшую судьбу санкционной политики в целом, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. Лидеры двух стран беседовали 48 минут в закрытом режиме, по итогам переговоров было подписано соглашение. Однако о конкретных обязательствах сторон и сроках их выполнения в документе не говорится. Президент США Дональд Трамп пообещал, что денуклеаризация Корейского полуострова после этой встречи начнется очень быстро. Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал декларацию "новым стартом", сулящим большие перемены. МИД России выступает за скорейшую отмену односторонних санкций против КНДР и за модификацию санкционного режима Совбеза ООН против Пхеньяна.

Ослабление или отмена санкций в отношении КНДР – один из важнейших факторов для налаживания взаимодействия Пхеньяна с международным сообществом. То, каким станет механизм снятия ограничений, во многом определит будущее санкционной политики в целом. Такое мнение высказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Южная Корея пока обходится без соблюдения (санкций по отношению к Северной – ред.). Ведь переговоры с Трампом пошли сильно позже встреч внутрикорейских. Сеул никто не одернул, ему никто не сказал "не надо, нельзя"! Все, (процесс – ред.) идет… Кроме того, всегда снижение ядерного противостояния всем соседям выгодно, поэтому в этом смысле нам (миру – ред.) все равно хорошо. Пусть себе договариваются. Главное, чтобы в этих договорах что-то было кроме общих деклараций. Международное право – тоже прецедент. Вопрос корейских санкций – это не только вопрос Северной Кореи. Это вопрос и российских санкций тоже", – сказал политолог.

© Радио Sputnik Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Четырнадцатого июня российскому президенту Владимиру Путину вручили письмо от лидера Северной Кореи, а Путин в ответ попросил передать Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию.

По мнению Дмитрия Журавлева, Ким Чен Ын примет приглашение Владимира Путина и, возможно, уже в сентябре посетит Россию в рамках Восточного экономического форума. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна открывает большие перспективы, полагает политолог.

"Думаю, переговоры будут. У нас всегда были спокойные, не всегда прямо дружеские, но спокойные отношения с Северной Кореей, отмечу, во все времена. Дедушка нынешнего северокорейского лидера долгие годы жил у нас (в России – ред.). Батюшка его, как вы помните, тоже Советский Союз посещал, ездил в Москву, правда, на своем личном поезде… И теперь почему бы не продолжить эти отношения. Россия же не ставит перед собой задачу входить в какую-то конфронтацию с США в связи с Северной Кореей. Москва всего лишь ставит перед собой задачу продолжить экономические отношения. На Востоке – это естественно, потому что к этому призывает не только Северная Корея, а все соседние страны. В действительности сегодня тихоокеанский регион гораздо более значим, боюсь, чем атлантический", – отметил Дмитрий Журавлев.

"КомпАс". Политолог: отмена санкций против КНДР станет мировым прецедентом Your browser does not support HTML5 audio