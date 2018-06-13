"Мастера". Тихон Хренников: время все расставляет на свои места

27 0 0

Десятого июня 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося композитора Тихона Хренникова. Очередной выпуск программы посвящен его юбилею. О его таланте и создании известных произведений рассказывают дочь, внук и правнук композитора.