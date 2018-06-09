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"Дневник читателя". "Идеальная няня" и другие книги на лето

17:2709.06.2018
(обновлено: 17:58 09.06.2018)
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В этом выпуске обсуждаем увлекательные новинки для отпуска и подаем заявки на участие в семинаре "Британская литература сегодня" – в музей-усадьбу Л.Н. Толстого приезжают яркие современные писатели.

"Дневник читателя". "Идеальная няня" и другие книги на лето
Также в программе: 

– В музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" в третий раз пройдет семинар "Британская литература сегодня".

Участники: 

– Елена Головина, заместитель главного редактора издательства "Синдбад".

На этой неделе:

–  Британская литература в Ясной Поляне: Сара Перри, Алан Холлингхерст и другие.

– "Идеальная няня", "Здесь была Бритт-Мари" и другие книги на лето.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Хорошие новости для всех, кто интересуется британской литературой и изучает английский язык. Этим летом в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" в третий раз пройдет семинар "Британская литература сегодня". Его устраивает музей-усадьба Толстого при поддержке посольства Великобритании в Москве. 

Что это такое? Это трехдневное общение с современными британскими авторами, дискуссии, читки, мастер-классы, обсуждение книг – и все это на английском языке. В мире такой литературный семинар проводится почти 30 лет, у нас в Ясной Поляне – уже третий год. 

В этом году в усадьбу Толстого приедут писатели Сара Перри, Надифа Мохамед, Алан Холлингхерст, Дженис Гэллоуэй и Эндрю Миллер

Кто они такие? 

Нашим читателям, пожалуй, больше всего известна Сара Перри – автор романов "После меня хоть потоп" и "Змей в Эссексе". "Змей в Эссексе" не так давно вышел на русском в издательстве "Фантом Пресс". Это роман, вдохновленный традициями готической и викторианской литературы, он удостоен премии Waterstones как лучшая книга года и признан бестселлером по версии The Sunday Times. 

Мне, например, роман очень понравился, поэтому для меня пока именно Перри будет главным гостем семинара. Тем более, тема этого года  – "Литература и история". Речь пойдет об исторических жанрах во всем их многообразии, о "Золотом веке" британской литературы и творческом родстве между писателями-викторианцами и их русскими современниками, а также о роли автора в осмыслении истории. 

Кого еще можно послушать в Ясной Поляне и что дает семинар "Британская литература сегодня" обычному читателю, рассказываю в этом выпуске программы.

Куратором станет профессор английской литературы Дайна Берч, открытые дискуссии проведет политолог Екатерина Шульман. Семинар "Британская литература сегодня" пройдет в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" с 26 по 28 июля. Подать заявку для участия в семинаре можно до 13 июня.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Продолжаем собирать книги в отпуск. Сегодня поговорим о нескольких новинках разных жанров. Во-первых, обратите внимание на психологический триллер Лейлы Слимани "Идеальная няня". Это гонкуровская премия 2016 года (а вы знаете, как щепетильны французы, у гонкуровской премии даже нет призового фонда: награда сама по себе настолько весома, что продажи книги, выбранной жюри, стремительно растут –  собственно, это и есть приз). 

О чем же роман? Это история отношений, где любовь, отравленная ревностью, превращается в ненависть, рассказала в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора издательства "Синдбад" Елена Головина. Также в этом выпуске мы обсудили роман Б.Э.Пэрис "За закрытой дверью" о том, что может скрываться за фасадом идеального брака, детектив Джеймса Реннера "Затворник с Примроуз-Лейн" и, конечно, долгожданную книгу Фредрика Бакмана  "Здесь была Бритт-Мари".

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