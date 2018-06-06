Как воспитать художественный вкус у молодого поколения? Какие задачи стоят перед Благотворительным фондом Илзе Лиепа? Был ли страх во время работы над "Кармен-сюитой" после Майи Плисецкой? Об этом – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Илзе Лиепа: балет – это магия Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Народная артистка России, основатель Благотворительного фонда, известная балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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