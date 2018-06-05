"Визави с миром". Юрий Шафраник о ситуации в мировой энергетике

О том, что будет в будущем влиять на формирование цен на рынке энергоресурсов и для чего США оказывают давление на ОПЕК, в эфире радио Sputnik рассказывает председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник.

"Визави с миром". Юрий Шафраник о ситуации в мировой энергетике. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о будущем газопровода "Северный поток-2", об украинском транзите российских энергоресурсов, о том, готова ли Европа отстаивать интересы своих компаний по контрактам с Ираном на добычу газа, и способен ли Китай сохранить высокую динамику потребления энергоресурсов. Кроме того, гость расскажет о том, какие страны больше всех потребляют уголь, выскажет мнение о предложение президента Болгарии построить прямой газопровод из России, и о том, насколько реальны планы США потеснить российский газ на рынках ЕС с помощью Польши и Норвегии.

"Визави с миром". Юрий Шафраник о ситуации в мировой энергетике. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник.

Ведущий: Армен Оганесян.

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