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"Дневник читателя". Прыжок в финал "Большой книги"

13:1005.06.2018
(обновлено: 14:18 05.06.2018)
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В этом выпуске обсуждаем финалистов национальной литературной премии "Большая Книга", делаем прогнозы, сплетничаем о погоде и литературном ветре.

"Дневник читателя". Прыжок в финал "Большой книги"
Также в программе: 

– Фестиваль "Красная Площадь" – книжные выходные на главной площади страны.

– Премия "Литблог": пишите о книгах лучше критиков.

Участники:

– Ольга Славникова, писатель, финалист премии "Большая книга";

– Александр Архангельский, журналист, писатель, финалист премии "Большая книга";

– Михаил Бутов, председатель Совета экспертов премии "Большая книга";

– Михаил Визель, главный редактор портала "Год Литературы";

– Константин Мильчин, главный редактор портала "Горький";

– Владимир Березин, писатель, критик.

Ведущая: Наталья Ломыкина. 

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БОЛЬШАЯ КНИГА

Нобелевская премия по литературе в этом году вручаться не будет. А это значит, что самой крупной  – в денежном эквиваленте – мировой литературной наградой становится российская национальная премия "Большая книга". 

Тридцатого мая на традиционном Литературном обеде назвали список финалистов –  восемь "больших книг", из которых выберут победителя 13 сезона. Честно говоря, немного обидно, что финалистов всего восемь, ведь претендентов хватало – в этом сезоне на премию номинировали почти 300 книг, и в длинный список попал 41 роман. Однако эксперты вместо возможных 15 работ выбрали всего восемь, и то споры были жаркие, – прокомментировал председатель Совета экспертов Михаил Бутов.

На "Большую книгу" этого года претендуют Александр Архангельский с только вышедшей книгой "Бюро проверки", Дмитрий Быков с нашумевшим романом "Июнь", Алексей Винокуров с загадочной работой "Люди черного дракона", Олег Ермаков с историческим романом "Радуга и Вереск", Евгений Гришковец с очень объемным текстом "Театр отчаяния. Отчаянный театр", Мария Степанова с филигранной работой "Памяти памяти", Андрей Филимонов с очень смешной, наполовину автобиографической сагой "Рецепты сотворения мира" и Ольга Славникова с романом "Прыжок в длину".

Список, в общем-то, интересный, довольно разнообразный и репрезентативный. Но, честно говоря, явно не полный. Например, впервые за несколько лет в нем нет Виктора Пелевина, хотя его последний роман "iPhuck 10" очевидно сильнее многих предыдущих, которые в финале оказывались. Любопытно, что среди финалистов совсем нет книг нон-фикшн. Видимо, прошлогодних победителей – биографий Ленина и Катаева – экспертам хватило с лихвой. И, пожалуй, отсутствие нон-фикшн в финале премии действительно можно простить, но вот почему бы не выдвинуть Сергея Кузнецова с книгой "Учитель Дымов" или Андрея Геласимова с "Розой ветров", если есть еще целых семь свободных мест, я не знаю.

Согласны со мной и сами финалисты. Почему в этом списке нет романа Глуховского, удивлялся Александр Архангельский, который на церемонии оказался едва ли не случайно – его рейс задержали, и он успел приехать на Литературный обед точно к объявлению имен финалистов.

Писательница Ольга Славникова чужие работы не комментировала, для нее финал "Большой книги" не означает конкуренцию, это признание и знак качества, независимо от того, кто победит.

Критики встретили список скорее благожелательно. Владимир Березин отметил жанровое разнообразие финалистов нынешнего сезона. "Я еще не все читал, и кто выиграет – пока не знаю", – сразу взял быка за рога главный редактор портала "Горький" Константин Мильчин.  "Победит либо "Июнь", либо "Памяти памяти" – книги, за которые не стыдно поболеть", – прокомментировал у себя в блоге редактор "Афиши" Егор Михайлов. Но это, конечно, пока его собственное мнение. Главный редактор портала "Год Литературы" Михаил Визель экспертное мнение оставил при себе и поделился в этом выпуске простой читательской радостью. 

Строго говоря, как бы мы ни сетовали на отсутствие в финале своих любимых книг, повлиять на решение экспертов мы все равно не можем. Литературная академия приступает к чтению восьми выбранных романов и назовет лучших в конце 2018 года. А мы пока будем обсуждать восьмерых финалистов в традиционной рубрике "Большая книга", ну и читать все, что нравится. 

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В Москве тем временем продолжается главный книжный фестиваль лета – "Красная площадь". Он завершится 6 июня в день рождения А.С. Пушкина литературным марафоном прямо у памятника поэту.

В прошлом выпуске я уже говорила о некоторых ключевых событиях и ожиданиях участников. Как бы смешно это ни звучало, на этом фестивале основные ожидания связаны в основном не с литературой, а погодой. За последние три года в гардеробах всех издателей появилась особая зимняя июньская коллекция – вариант "от кутюр" предполагает стиль "французы под Москвой", а прет-а-порте тяготеет к варианту "нью-йоркский бомж". Писатели шутят про летние пуховики, а критики давно ввели хэштег "фестивальная мода". Четвертый фестиваль даже руководитель Роспечати Михаил Сеславинский открыл фразой про сильный литературный ветер. В этом году и вправду было очень ветрено, но – прогресс  – уже обошлось без снега и дождя. А сильным ветром ни писателей, ни читателей не испугаешь. 

Среди новинок фестиваля стоит обратить внимание на сборник "Счастье-то какое"  – рассказы о счастье от ярких современных прозаиков от Евгения Водолазкина до Дмитрия Быкова и Наринэ Абгарян. Еще обратите внимание на книгу для девочек-подростков "Сказки на ночь для юных бунтарок" – это 99 вдохновляющих историй о великих женщинах: Екатерине Великой, Фриде Кало, Коко Шанель и других. Истории, которые учат быть сильными, независимыми, ставить высокие цели и добиваться успеха.

Из иностранных гостей, кроме прославленной французской писательницы Анны Гавальда, которая представила новую книгу "Я признаюсь", перед русской публикой выступил турецкий писатель Зульфю Ливанели – на русский язык впервые перевели его роман "История моего брата". Вообще, Ливанели –  один из самых успешных современных турецких писателей и к тому же кинорежиссер, композитор и немного политик. Литературные критики называют его турецким Мураками за способность соединять в своих текстах будничное и вечное. "История моего брата" – пожалуй, самый кинематографичный роман Ливанели. Роман, который начинается как обычный детектив, оборачивается "1001 ночью" – голос автора увлекает в лабиринт смыслов, знаков и образов. Не оторваться.

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