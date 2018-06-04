"КомпАс". Эксперт рассказала, в чем причина шантажа Киевом "Газпрома"

Первого июня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Украина готова оставить цену транзита российского газа в 2020-2028 годах примерно без изменений, если Россия будет прокачивать 110 млрд кубометров газа в год и согласится на рост тарифов в нынешнем и следующем годах на треть. До этого на Украине заявляли о необходимости заключения трехстороннего соглашения между Москвой, Берлином и Киевом о гарантиях транзита голубого топлива из России в Европу через Украину после завершения строительства "Северного потока-2". Президент ФРГ Франк Вальтер-Штайнмайер заявил, что Киев должен прекратить критиковать Германию и этот проект трубопровода.
Между тем Болгария выразила заинтересованность в строительстве нитки "Турецкого потока" до ее территории. Москва и Анкара идею одобрили. А глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключает строительство газопровода "Северный поток-3", если будет спрос.
После того, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут полностью запущены, транзит российского газа через Украину станет невыгоден и по экономическим, и по логистическим, и по политическим соображениям. Киев это понимает и, опасаясь полного банкротства, провоцирует дискуссии на тему голубого топлива, разъяснила в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.
Еврокомиссия неоднократно заявляла о необходимости диверсифицировать поставки газа в страны ЕС, чтобы избежать зависимости от одного экспортера. Однако объективно потребность в топливе у европейцев растет, а Россия – оптимальный поставщик. С экономической точки зрения проект "Северный поток-3" может оказаться не только выгодным, но и необходимым Европе в будущем, отметила Анна Кокорева.
"Сейчас говорить об этом, конечно, очень рано. Нужно сначала реализовать вторую нить, понять, какой будет спрос, а потом уже подумывать о третьей. Это такое определенное бравирование, что, мол, вот мы не только построим "Северный поток-2", но еще и такие планы есть. Так что вы, ребята, на нас не давите и нас не пугайте. Германия в принципе никогда не скрывала, что в будущем у страны будут расти потребности в газе, и им необходим "Северный поток-2". Поэтому Ангела Меркель и проявляет лояльность. Да и в принципе все в Европе понимают, что эта нитка нужна. И поскольку страна имеет амбициозные планы в экономике, то, естественно, возможно понадобится и третья, потому что Европа склоняется к экологичным источникам энергии и при этом дешевым. У Брюсселя есть планы по закрытию АЭС, отхода от угля, планируют снижать объемы потребления нефти. И газ для них – один из основных источников энергии. А значит, спрос будет расти. И третья нитка вполне вероятна", – заключила Анна Кокорева.
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