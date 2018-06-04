РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"КомпАс". Эксперт рассказала, в чем причина шантажа Киевом "Газпрома"

14:0304.06.2018
(обновлено: 14:04 04.06.2018)
12590
Паника Украины провоцирует накал страстей вокруг "Северного потока-2" и других международных газовых проектов. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

Первого июня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Украина готова оставить цену транзита российского газа в 2020-2028 годах примерно без изменений, если Россия будет прокачивать 110 млрд кубометров газа в год и согласится на рост тарифов в нынешнем и следующем годах на треть. До этого на Украине заявляли о необходимости заключения трехстороннего соглашения между Москвой, Берлином и Киевом о гарантиях транзита голубого топлива из России в Европу через Украину после завершения строительства "Северного потока-2". Президент ФРГ Франк Вальтер-Штайнмайер заявил, что Киев должен прекратить критиковать Германию и этот проект трубопровода. 

Между тем Болгария выразила заинтересованность в строительстве нитки "Турецкого потока" до ее территории. Москва и Анкара идею одобрили. А глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключает строительство газопровода "Северный поток-3", если будет спрос.

После того, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут полностью запущены, транзит российского газа через Украину станет невыгоден и по экономическим, и по логистическим, и по политическим соображениям. Киев это понимает и, опасаясь полного банкротства, провоцирует дискуссии на тему голубого топлива, разъяснила в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

© радио Sputnik
Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева
"Я думаю, это сигнал преддефолтной ситуации на Украине. Потому что с экономикой в стране все очень плохо. Внешний долг растет. МВФ последний транш так и не перевел, так как не выполняются условия программы, которые были оговорены. При этом стране нужны деньги. А где их взять, когда промышленность не работает? Есть "Газпром" – по мнению Киева, это корова, которую можно доить через Стокгольмский арбитраж, который очень лоялен к Украине. Европа, в свою очередь, не хочет финансировать Украину, вкладывать заведомо венчурные инвестиции (вложения в предприятия с высокой степенью риска – ред.). Брюссель не хочет впустую тратить эти деньги. А надо же как-то выживать. И поэтому инициируют новые скандалы, разбирательства. Фактически я бы назвала шантажом то, что они делают, и то, что предлагают "Газпрому"", – сказала Анна Кокорева.

Еврокомиссия неоднократно заявляла о необходимости диверсифицировать поставки газа в страны ЕС, чтобы избежать зависимости от одного экспортера. Однако объективно потребность в топливе у европейцев растет, а Россия – оптимальный поставщик. С экономической точки зрения проект "Северный поток-3" может оказаться не только выгодным, но и необходимым Европе в будущем, отметила Анна Кокорева. 

"Сейчас говорить об этом, конечно, очень рано. Нужно сначала реализовать вторую нить, понять, какой будет спрос, а потом уже подумывать о третьей. Это такое определенное бравирование, что, мол, вот мы не только построим "Северный поток-2", но еще и такие планы есть. Так что вы, ребята, на нас не давите и нас не пугайте. Германия в принципе никогда не скрывала, что в будущем у страны будут расти потребности в газе, и им необходим "Северный поток-2". Поэтому Ангела Меркель и проявляет лояльность. Да и в принципе все в Европе понимают, что эта нитка нужна. И поскольку страна имеет амбициозные планы в экономике, то, естественно, возможно понадобится и третья, потому что Европа склоняется к экологичным источникам энергии и при этом дешевым. У Брюсселя есть планы по закрытию АЭС, отхода от угля, планируют снижать объемы потребления нефти. И газ для них – один из основных источников энергии. А значит, спрос будет расти. И третья нитка вполне вероятна", – заключила Анна Кокорева.

"КомпАс". Эксперт рассказала, в чем причина шантажа Киевом "Газпрома"
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Программы
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
tvell
Они эту "хурму" замутили и думают что Россия будет решать проблемы украины за свой счет !!!
14:35
04.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена