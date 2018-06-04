"КомпАс". Эксперт рассказала, в чем причина шантажа Киевом "Газпрома"

Паника Украины провоцирует накал страстей вокруг "Северного потока-2" и других международных газовых проектов. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

Первого июня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Украина готова оставить цену транзита российского газа в 2020-2028 годах примерно без изменений, если Россия будет прокачивать 110 млрд кубометров газа в год и согласится на рост тарифов в нынешнем и следующем годах на треть. До этого на Украине заявляли о необходимости заключения трехстороннего соглашения между Москвой, Берлином и Киевом о гарантиях транзита голубого топлива из России в Европу через Украину после завершения строительства "Северного потока-2". Президент ФРГ Франк Вальтер-Штайнмайер заявил, что Киев должен прекратить критиковать Германию и этот проект трубопровода.

Между тем Болгария выразила заинтересованность в строительстве нитки "Турецкого потока" до ее территории. Москва и Анкара идею одобрили. А глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключает строительство газопровода "Северный поток-3", если будет спрос.

После того, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут полностью запущены, транзит российского газа через Украину станет невыгоден и по экономическим, и по логистическим, и по политическим соображениям. Киев это понимает и, опасаясь полного банкротства, провоцирует дискуссии на тему голубого топлива, разъяснила в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

© радио Sputnik Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева

"Я думаю, это сигнал преддефолтной ситуации на Украине. Потому что с экономикой в стране все очень плохо. Внешний долг растет. МВФ последний транш так и не перевел, так как не выполняются условия программы, которые были оговорены. При этом стране нужны деньги. А где их взять, когда промышленность не работает? Есть "Газпром" – по мнению Киева, это корова, которую можно доить через Стокгольмский арбитраж, который очень лоялен к Украине. Европа, в свою очередь, не хочет финансировать Украину, вкладывать заведомо венчурные инвестиции (вложения в предприятия с высокой степенью риска – ред.). Брюссель не хочет впустую тратить эти деньги. А надо же как-то выживать. И поэтому инициируют новые скандалы, разбирательства. Фактически я бы назвала шантажом то, что они делают, и то, что предлагают "Газпрому"", – сказала Анна Кокорева.

Еврокомиссия неоднократно заявляла о необходимости диверсифицировать поставки газа в страны ЕС, чтобы избежать зависимости от одного экспортера. Однако объективно потребность в топливе у европейцев растет, а Россия – оптимальный поставщик. С экономической точки зрения проект "Северный поток-3" может оказаться не только выгодным, но и необходимым Европе в будущем, отметила Анна Кокорева.

"Сейчас говорить об этом, конечно, очень рано. Нужно сначала реализовать вторую нить, понять, какой будет спрос, а потом уже подумывать о третьей. Это такое определенное бравирование, что, мол, вот мы не только построим "Северный поток-2", но еще и такие планы есть. Так что вы, ребята, на нас не давите и нас не пугайте. Германия в принципе никогда не скрывала, что в будущем у страны будут расти потребности в газе, и им необходим "Северный поток-2". Поэтому Ангела Меркель и проявляет лояльность. Да и в принципе все в Европе понимают, что эта нитка нужна. И поскольку страна имеет амбициозные планы в экономике, то, естественно, возможно понадобится и третья, потому что Европа склоняется к экологичным источникам энергии и при этом дешевым. У Брюсселя есть планы по закрытию АЭС, отхода от угля, планируют снижать объемы потребления нефти. И газ для них – один из основных источников энергии. А значит, спрос будет расти. И третья нитка вполне вероятна", – заключила Анна Кокорева.

"КомпАс". Эксперт рассказала, в чем причина шантажа Киевом "Газпрома" Your browser does not support HTML5 audio

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.