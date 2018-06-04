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"Российская летопись": Тьмутараканский князь Иван Филиппов

07:0004.06.2018
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Как появились знаменитые булочки с изюмом? Очень просто! – сказал бы на это Иван Филиппов. А как именно – об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Сто сорок лет назад скончался булочник Иван Максимович Филиппов. Знаменитый! До революции Филипповых знала вся Москва. Да что там Москва! Россия!

У него было несколько булочных в старой столице, но самая знаменитая располагалась на Тверской, рядом с Елисеевским магазином. 

Филиппов был "Поставщиком двора Его Императорского Величества". Это звание давалось фабрикантам, доказавшим добросовестность, трудолюбие, поставлявшим свои изделия царскому двору не менее восьми лет. Поставщику двора разрешалось размещать государственный герб на вывесках своих магазинов и изготавливаемой продукции. В современном понимании, товары с гербом – это и бренд, и знак качества.

© РИА Новости / РИА Новости
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Дореволюционная Москва. Тверская улица
А филипповская продукция была отменного качества, его булочные всегда были полны покупателей. Изделия Филиппова поставлялись в Петербург. Императорская семья признавала лишь филипповскую сдобу.

А все началось с отца Ивана Максимовича – крепостного деревни Кобелево Тарусского уезда Калужской губернии. Он первым начал печь пироги и калачи в Москве еще до пожара 1812 года.

Иван Максимович Филиппов известен изобретением знаменитых булочек с изюмом. Историю их создания рассказал Владимир Алексеевич Гиляровский в своей книге "Москва и москвичи".

В середине XIX века московским генерал-губернатором был граф Арсений Андреевич Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к утреннему чаю. И вдруг Закревский срочно потребовал булочника к себе. Тот явился. Генерал-губернатор с порога сунул в лицо Филиппову разломленную сайку: "Это что такое?!". Булочник с ужасом увидел в тесте… запеченного таракана. Но быстро нашелся:

– Это изюминка! – и съел кусок булки с тараканом. 

– Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? – кричит Закревский.

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма – да в саечное тесто к великому ужасу пекарей и вывалил. 

Уже через  час  Филиппов  угощал  Закревского сайками с изюмом, а  через день  от покупателей отбою не было…  

– И очень просто! Все само выходит, поймать сумей,  –  говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом… Иван Максимович впервые в России организовал хлебный магазин при пекарне.

Его сын и наследник – Дмитрий – кардинально переделал здание на Тверской. Помимо булочной он открыл здесь кондитерскую, кофейню и роскошный ресторан, который в стиле модерн оформили художник Петр Кончаловский и скульптор Сергей Коненков. Филипповская кофейня с  зеркальными  окнами,  мраморными  столиками  и  лакеями  в  смокингах пользовалась большой популярностью и была заполнена посетителями с утра до вечера.  

© РИА Новости / РИА Новости
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Писатель Владимир Гиляровский
Гиляровский вспоминает один анекдотичный случай, произошедший в этой кофейной. Доступ в нее имели не все. В частности, из военных допускались только офицеры.  Но однажды писатель видит: в зале сидит с барышней ученик военно-фельдшерской школы – не офицер! Но его погоны отдаленно напоминают офицерские. Дальше, у окна, сидел, погруженный в чтение журнала, какой-то старик в плаще. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. Свободных мест нет. И тут он замечает юношу-фельдшера, подходит к нему. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место.

– Потрудитесь оставить кофейную, видите, что написано? – указывает  офицер на вывеску "Нижним чинам вход воспрещается". 

Но не успел офицер закончить свою гневную тираду, как вдруг раздается голос: 

– Корнет, пожалуйте сюда! 

Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Михаил Драгомиров, профессор Военной академии. 

Корнет вытянулся перед генералом. 

– Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите! – сказал Драгомиров. И сконфуженный корнет, подобрав саблю и свою даму, заторопился к выходу…

Филиппов был чрезвычайно щепетилен  и честен. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе. Испокон веков был обычай на большие праздники посылать в тюрьмы подаяние арестованным. И многие булочники наживали огромные барыши, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам. Филиппов же посылал арестантам всегда свежие калачи и сайки. Он также вел особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он  "очень  просто",  не  ради  выгод  или  медальных и мундирных  отличий благотворительных учреждений… 

На смерть Ивана Максимовича известный поэт Петр Васильевич Шумахер откликнулся четверостишием, которое стало известно всей Москве:

Вчера угас еще один из типов,

Москве весьма известных и знакомых,

Тьмутараканский князь Иван Филиппов,

И в трауре оставил – насекомых…

В этом выпуске вы также услышите:

– Андрей Боголюбский.

– Граф Разумовский, сын свинопаса.

– Художник Павел Андреевич Федотов.

"Российская летопись": Тьмутараканский князь Иван Филиппов
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