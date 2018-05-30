"Мастера". Вячеслав Шаинский: мы все выросли на "Улыбке"…

Об истории создания известных детских песен, предстоящем концерте "Шаинский-FOREVER!", а также о том, как родилась идея Международного фестиваля детской песни им. Шаинского – в очередном выпуске программы, посвященном легендарному композитору.

"Мастера". Вячеслав Шаинский: мы все выросли на "Улыбке"… Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера":

– композитор, музыкант, сын композитора Владимира Шаинского, Вячеслав Шаинский;

– музыкант, певец, продюсер Андрей Удалов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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