Новый роман Энн Тайлер, древнегреческие мифы в пересказе Стивена Фрая и другие важные новинки для яркого отпуска – готовимся встречать книжное лето на фестивале "Красная площадь".

"Дневник читателя". Книги на "Красной площади" Your browser does not support HTML5 audio

– По Золотому кольцу с книгой в руках – вышел особый путеводитель для детей и их родителей.

Участники:

– Игорь Алюков, главный редактор издательства "Фантом-Пресс";

– Татьяна Деркач, шеф-редактор издательства "Аванта";

–Павел Марцев, экскурсовод, автор путеводителя "Золотое кольцо" для детей.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Буквально через несколько дней, в четверг 31 мая, в Москве стартует главное книжное событие лета – фестиваль "Красная площадь". В четвертый раз около Кремля будут демонстрировать не военную мощь, а интеллектуальную, литературную. Книжные шатры снова займут все пространство площади – от Собора Василия Блаженного до Исторического музея. И надеемся, на этот раз погода будет на стороне читателей и обойдется без холода и дождей. Очень хочется, наконец, почитать в свое удовольствие, устроившись на ярких пуфах прямо около Кремля. Все-таки книги на Красной площади – это очень символично.

Литературный праздник традиционно приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Поэтому фестиваль не закончится 4 июня, а выйдет "в люди" – 6 июня запланирована отдельная большая программа на Пушкинской площади и бульварах. Полный перечень всех мероприятий фестиваля "Красная площадь" будет доступен с 30 мая на сайте ГодЛитературы.РФ. Но про некоторые интересные встречи и книги расскажу уже сегодня.

Откроет "Красную площадь" Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова – большой концерт состоится на главной сцене у Собора Василия Блаженного. Там же пройдут все музыкальные и театральные выступления, среди них, например, "Ироническая поэма" от Театра наций – шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев. Главной музыкальной премьерой станет музыкально-литературная композиция "Моцарт и Сальери" по "маленькой трагедии" Пушкина на музыку Моцарта и Сальери в исполнении "Солистов Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета.

Театр "Июльансамбль" поставит спекталь "#ЧЁСТИХИ. ЛЮБИТЬ" и познакомит с поэзией Веры Полозковой, Сергея Гандлевского, Дмитрия Быкова, Ольги Седаковой, Льва Рубинштейна и других современных поэтов. А лучшие юные чтецы России, финалисты конкурса "Живая классика" будут читать Пушкина в день рождения поэта. Но самым интересным поэтическим событием, на мой взгляд, станет сражение литераторов и рэперов "От Пушкина до "Известий" шагов двести".

Художественной прозы и встреч с писателями в привычных и непривычных форматах на фестивале тоже будет много. Например, Гузель Яхина не просто представит свой новый роман "Дети мои", но и на время станет "диктатором": прямо у стен Кремля пройдет открытый урок по тексту "Тотального диктанта" 2018 года с объяснением правил и разбором курьезных ошибок.

Для многих прозаиков этот год стал временем откровенной, очень личной прозы. Евгений Гришковец представит роман в рассказах "Театр отчаяния. Отчаянный театр" – восемь автобиографических историй о поиске себя, Сергей Шаргунов расскажет о сборнике откровенных рассказов "Свои". Французская писательница Анна Гавальда приедет в Москву на один день, специально на фестиваль "Красная площадь", как пообещала в нашем парижском интервью, и лично представит пронзительный сборник "Я признаюсь".

Среди гостей "Красной площади" Наринэ Абгарян, Дмитрий Быков, Дарья Донцова, Яна Вагнер, Артур Гиваргизов, Лев Данилкин, Александра Маринина, Марина Москвина и многие другие.

Детская площадка заслуживает отдельного выпуска – это особая книжная вселенная. Призываю приходить на "Красную Площадь" на целый день всей семьей. Детям скучать не дадут.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Новый роман Энн Тайлер "Удочеряя Америку", античные мифы в пересказе Стивена Фрая, биография знаменитых и одиозных сестер Митфорд "Представьте 6 девочек". Об этих и других новинках весны в программе рассказывает главный редактор издательства "Фантом-Пресс" Игорь Алюков.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Из детской площадки "Красной Площади" можно сделать отдельный книжный фестиваль – так много тут всего. Расскажу об одной новинке, которая особенно актуальна в начале лета – "Путеводитель для детей. Золотое кольцо". Проехать на машине с детьми по Золотому кольцу – это особое, очень насыщенное впечатлениями путешествие, в том числе в нашу историю. Ведь древние русские города Золотого кольца раньше были столицами самостоятельных княжеств. В каждом был свой кремль и до сих пор сохранились средневековые крепостные укрепления, боярские палаты, старинные церкви и монастыри. Как рассказать о них ребенку так, чтобы желание узнавать новые места и путешествовать по родной стране не исчезло. Как сделать детей своими союзниками в путешествии, а может, даже экскурсоводами? Профессиональный экскурсовод Павел Марцев составил прелюбопытный путеводитель для издательства "Аванта" и маршрут по Золотому кольцу так, чтобы можно было посмотреть не только церкви и крепости, но и необычные музеи, оригинальные памятники и фонтаны. Подробнее в этом выпуске.

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