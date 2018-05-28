"Российская летопись": Савва Морозов – заложник и жертва революции

Миллионер Савва Морозов активно помогал революции, даже не подозревая о том, что она и станет его палачом. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать шестого мая 1905 года скончался знаменитый промышленник и меценат Савва Тимофеевич Морозов. Родился в старообрядческой купеческой семье. Окончил Московский университет, продолжил учебу в Кембридже.

Он превратил главное семейное предприятие – Никольскую мануфактуру – в одно из самых доходных в России. Кроме того, он строил для рабочих общежития, школы, клубы, больницы.

Савва Тимофеевич пользовался большим влиянием в предпринимательских кругах, был известен как меценат. Финансово помог Московскому художественному театру встать "на ноги", за что ему были бесконечно благодарны Станиславский и Немирович-Данченко. Еще бы! Только на строительство и обустройство театра Морозов потратил более трехсот тысяч рублей. Также он участвовал в Обществе пособия нуждающимся студентам Московского университета.

Кроме того, Морозов был связан с революционным движением. Финансировал издание социал-демократической газеты "Искра", на его средства учреждены первые большевистские легальные газеты "Новая жизнь" и "Борьба". Прятал у себя дома от полиции революционера Баумана. Дружил с Максимом Горьким. Это была несколько странная, можно сказать, пикантная дружба, поскольку гражданская жена писателя актриса Мария Федоровна Андреева ранее была любовницей Саввы Тимофеевича. Самое интересное, что Морозов и после разрыва помогал и Андреевой, и Горькому, и социал-демократам…

А что жена Саввы Тимофеевича, спросите? Она, конечно, не простила связь мужа с актрисой, хотя сама тоже была весьма экстравагантной личностью. Так, например, в 1896 году во время открытия Нижегородской ярмарки, на которой присутствовали Николай II с императрицей, церемониймейстер двора сообщил Морозову о нарушении его женой этикета – шлейф платья Зинаиды Григорьевны оказался длиннее, чем у императрицы.

Морозов выстроил для своей семьи на Спиридоновке дом в стиле модерн. Архитектором был приглашен молодой, но уже популярный Федор Шехтель. А интерьеры создавал художник Михаил Врубель. Ныне в особняке располагается дом приемов МИД России.

Морозов выступал и с политическими требованиями к властям. Впрочем, представители купечества в те времена активно боролись за то, чтобы уравняться полностью в правах с дворянством и войти в высшие эшелоны власти. Денег у них было много, а реального влияния мало. И надо заметить, что отчасти именно эти претензии торгового и промышленного капитала на власть привели к катастрофе 1917 года.

Морозов очень тяжело переживал свою невозможность что-либо изменить. У него произошел какой-то внутренний надлом. Он стал все чаще уединяться, не желал никого видеть. По Москве поползли слухи: Морозов сошел с ума! Но консилиум врачей пришел к выводу, что у Саввы Тимофеевича лишь нервное расстройство, и направили его на лечение в Европу. А вскоре, в мае 1905 года, он застрелился в гостиничном номере в Каннах, что на Лазурном берегу.

Согласно официальной версии Морозов покончил с собой, однако обстоятельства трагедии до конца не ясны. Савва Тимофеевич никогда не владел оружием и обращаться с ним не умел. Кстати, французская полиция не нашла никаких отпечатков пальцев на браунинге, из которого якобы застрелился Морозов. Не были сделаны фотографии места происшествия.

© Эдуард Песов Бывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке. Сейчас в нем находится приемная министерства иностранных дел РФ

"В смерти моей прошу никого не винить" – написал Морозов на листке бумаги. Но это могла быть и инсценировка самоубийства. Любопытный факт: незадолго до смерти он застраховал свою жизнь на большую сумму, а страховой полис на предъявителя отдал Марии Андреевой. Позднее значительная часть этих средств поступила в фонд большевистской партии. Зинаида Григорьевна, жена Саввы Морозова, никогда не верила в самоубийство. Она рассказывала, что когда после выстрела вбежала в комнату мужа, то увидела в окно убегающего человека в плаще и шляпе. Есть версия, что убийцей мог быть Леонид Красин, видный деятель большевистской партии.

Так что вполне возможно, что Морозова и взаправду убили… Классический случай: революционеры сначала использовали богатенького "спонсора", а потом за ненадобностью избавились от него. И Красин, если это был действительно он, всего лишь нажал на спусковой крючок. А настоящими убийцами Саввы Тимофеевича стали его сомнительные связи с людьми, которые ради достижения своих революционных целей готовы были идти по трупам. Они потом это доказали и показали уже всей России.

Вдова Морозова, Зинаида Григорьевна, вышла замуж в третий раз. До Саввы Морозова она уже была замужем – за Сергеем Викуловичем Морозовым, родственником своего второго мужа. Но вскоре они развелись. Третьим мужем Морозовой стал московский градоначальник Анатолий Анатольевич Рейнбот, ее давний поклонник. Кстати, супруги подолгу жили в подмосковном имении Морозовых Горки. В том самом, что сейчас более известно под названием Горки Ленинские. Там провел последние годы и умер Ильич…

Но и в третьем браке Зинаида Григорьевна не нашла долгожданного счастья. В 1911 году Рейнбота обвинили в хищениях. Его отставили. Тюрьмы он сумел избежать лишь благодаря защите лучших адвокатов и деньгам жены. А несколько спустя после этого скандала Зинаида Григорьевна развелась с экс-градоначальником.

После революции богатства Морозовых были национализированы. Зинаида Григорьевна жила в Подмосковье. Благодаря Немировичу-Данченко получала небольшую пенсию – за вклад ее второго супруга в создание МХТ. Она скончалась всеми забытая в 1947 году.

В этом выпуске вы также услышите:

– История Царицыно.

– Крейсер "Аврора".

"Российская летопись": Савва Морозов – заложник и жертва революции Your browser does not support HTML5 audio

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