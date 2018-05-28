РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Российская летопись": Савва Морозов – заложник и жертва революции

10:3028.05.2018
0510
Миллионер Савва Морозов активно помогал революции, даже не подозревая о том, что она и станет его палачом. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать шестого мая 1905 года скончался знаменитый промышленник и меценат Савва Тимофеевич Морозов. Родился в старообрядческой купеческой семье. Окончил Московский университет, продолжил учебу в Кембридже. 

Он превратил главное семейное предприятие – Никольскую мануфактуру – в одно из самых доходных в России. Кроме того, он строил для рабочих общежития, школы, клубы, больницы.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Меценат Савва Морозов
Савва Тимофеевич пользовался большим влиянием в предпринимательских кругах, был известен как меценат. Финансово помог Московскому художественному театру встать "на ноги", за что ему были бесконечно благодарны Станиславский и Немирович-Данченко. Еще бы! Только на строительство и обустройство театра Морозов потратил более трехсот тысяч рублей. Также он участвовал в Обществе пособия нуждающимся студентам Московского университета.

Кроме того, Морозов был связан с революционным движением. Финансировал издание социал-демократической газеты "Искра", на его средства учреждены первые большевистские легальные газеты "Новая жизнь" и "Борьба". Прятал у себя дома от полиции революционера Баумана. Дружил с Максимом Горьким. Это была несколько странная, можно сказать, пикантная дружба, поскольку гражданская жена писателя актриса Мария Федоровна Андреева ранее была любовницей Саввы Тимофеевича. Самое интересное, что Морозов и после разрыва помогал и Андреевой, и Горькому, и социал-демократам…

А что жена Саввы Тимофеевича, спросите? Она, конечно, не простила связь мужа с актрисой, хотя сама тоже была весьма экстравагантной личностью. Так, например, в 1896 году во время открытия Нижегородской ярмарки, на которой  присутствовали Николай II с императрицей, церемониймейстер двора сообщил Морозову о нарушении его женой этикета – шлейф платья Зинаиды Григорьевны оказался длиннее, чем у императрицы.

Морозов выстроил для своей семьи на Спиридоновке дом в стиле модерн. Архитектором был приглашен молодой, но уже популярный Федор Шехтель. А интерьеры создавал художник Михаил Врубель. Ныне в особняке располагается дом приемов МИД России.

Морозов выступал и с политическими требованиями к властям. Впрочем, представители купечества в те времена активно боролись за то, чтобы уравняться полностью в правах с дворянством и войти в высшие эшелоны власти. Денег у них было много, а реального влияния мало. И надо заметить, что отчасти именно эти претензии торгового и промышленного капитала на власть привели к катастрофе 1917 года. 

Морозов очень тяжело переживал свою невозможность что-либо изменить. У него произошел какой-то внутренний надлом. Он стал все чаще уединяться, не желал никого видеть. По Москве поползли слухи: Морозов сошел с ума! Но консилиум врачей пришел к выводу, что у Саввы Тимофеевича лишь нервное расстройство, и направили его на лечение в Европу. А вскоре, в мае 1905 года, он застрелился в гостиничном номере в Каннах, что на Лазурном берегу. 

Согласно официальной версии Морозов покончил с собой, однако обстоятельства трагедии до конца не ясны. Савва Тимофеевич никогда не владел оружием и обращаться с ним не умел. Кстати, французская полиция не нашла никаких отпечатков пальцев на браунинге, из которого якобы застрелился Морозов. Не были сделаны фотографии места происшествия.

© Эдуард Песов
Бывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке. Сейчас в нем находится приемная министерства иностранных дел РФ
"В смерти моей прошу никого не винить" – написал Морозов на листке бумаги. Но это могла быть и инсценировка самоубийства. Любопытный факт: незадолго до смерти он застраховал свою жизнь на большую сумму, а страховой полис на предъявителя отдал Марии Андреевой.  Позднее значительная часть этих средств поступила в фонд большевистской партии. Зинаида Григорьевна, жена Саввы Морозова, никогда не верила в самоубийство. Она рассказывала, что когда после выстрела вбежала в комнату мужа, то увидела в окно убегающего человека в плаще и шляпе. Есть версия, что убийцей мог быть Леонид Красин, видный деятель большевистской партии.

Так что вполне возможно, что Морозова и взаправду убили… Классический случай: революционеры сначала использовали богатенького "спонсора", а потом за ненадобностью избавились от него. И Красин, если это был действительно он, всего лишь нажал на спусковой крючок. А настоящими убийцами Саввы Тимофеевича стали его сомнительные связи с людьми, которые ради достижения своих революционных целей готовы были идти по трупам. Они потом это доказали и показали уже всей России. 

Вдова Морозова, Зинаида Григорьевна, вышла замуж в третий раз. До Саввы Морозова она уже была замужем – за Сергеем Викуловичем Морозовым, родственником своего второго мужа. Но вскоре они развелись. Третьим мужем Морозовой стал московский градоначальник Анатолий Анатольевич Рейнбот, ее давний поклонник. Кстати, супруги подолгу жили в подмосковном имении Морозовых Горки. В том самом, что сейчас более известно под названием Горки Ленинские. Там провел последние годы и умер Ильич…

Но и в третьем браке Зинаида Григорьевна не нашла долгожданного счастья. В 1911 году Рейнбота обвинили в хищениях. Его отставили. Тюрьмы он сумел избежать лишь благодаря защите лучших адвокатов и деньгам жены. А несколько спустя после этого скандала Зинаида Григорьевна развелась с экс-градоначальником. 

После революции богатства Морозовых были национализированы. Зинаида Григорьевна жила в Подмосковье. Благодаря Немировичу-Данченко получала небольшую пенсию – за вклад ее второго супруга в создание МХТ. Она скончалась всеми забытая в 1947 году. 

В этом выпуске вы также услышите:

– История Царицыно.

– Крейсер "Аврора".

"Российская летопись": Савва Морозов – заложник и жертва революции
Слушайте полную версию программы:

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена