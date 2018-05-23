"Мастера". Владимир Овчинников: молодым талантам надо помогать

– Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Владимир Овчинников;
– генеральный директор Международного молодежного фестиваля им. П.И. Чайковского Иван Щербак;
– председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского Анастасия Ушакова.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.