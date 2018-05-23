"Мастера". Владимир Овчинников: молодым талантам надо помогать

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О программе II Международного молодежного фестиваля им. П.И. Чайковского, который с 18 по 31 мая проходит в Москве, Клину и Санкт-Петербурге, а также о том, как этот фестиваль объединяет страны, рассказывают В. Овчинников, И. Щербак и А. Ушакова.