"Визави с миром". Политолог Владимир Жарихин о перспективах СНГ

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О недавних событиях в Армении, ситуации в Молдавии, Грузии, Казахстане, Таджикистане, саммите ЕАЭС, состоянии и перспективах СНГ в эфире радио Sputnik рассказывает Владимир Жарихин.