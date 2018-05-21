"КомпАс". Эксперт рассказал о главной цели визита Меркель в Сочи

Международная повестка отвлекла внимание от главной темы переговоров в Сочи. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. Основным вопросом были двусторонние экономические отношения.

Восемнадцатого мая Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Сочи. По словам российского лидера, беседа получилась содержательной и своевременной. По итогам встречи главы государств подтвердили приверженность Минским соглашениям по Украине, озвучили варианты урегулирования в Сирии и возможности возвращения беженцев на родину. Еще одним пунктом повестки стал Иран: Путин и Меркель подтвердили намерение сохранить сделку по иранской ядерной программе. Что касается двусторонних отношений, то президент и канцлер назвали "Северный поток-2" коммерческим и неполитизированным проектом, выгодным и России, и Германии.

На фоне ультиматумов Дональда Трампа по газовым контрактам и кризиса на Украине для Германии особенно актуальным становится проект "Северный поток-2". И это как раз то, ради чего Ангела Меркель и приехала в Сочи, рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

"Понятно, что есть вещи, которые надо обсудить очно. Я думаю, что самое важное в минувших переговорах – это "Северный поток-2", потому что Германия практически не участвует в разборках в Сирии, Украина для нее продукт просроченный, влияние Германии там уже вторичное, это уже пройденная страсть. В данном случае остается только "Северный поток-2" и определенные, возможно, разговоры о санкциях и контрсанкциях, как их сгладить. Думаю, что этот вопрос также поднимался, потому что, когда человек такого уровня приезжает к человеку такого уровня, есть разговоры не для чужих ушей, тем более, не для ушей Дональда Трампа".

В Сирии у ФРГ тоже могут появиться коммерческие интересы. И если Берлин намерен реализовывать в Арабской республике какие-либо проекты, то договариваться об этом немцы считают нужным именно с Москвой, отмечает Георгий Федоров.

"Сирия – сама по себе государство, которое очень интересно с геополитической, экономической, энергетической точки зрения. Это первое. Второе – все будет делаться через нас: гуманитарные вещи, какие-то экономические и, соответственно, нефтяные и прочие проекты. Поэтому, естественно, Меркель ведет переговоры с Путиным, так как Москва будет решать, кто туда зайдет, и кто что там будет делать. Потому что если бы не Россия, то Асада давно бы уже не было… Далее: Германия очень страдает от этого кризиса. Огромное количество сирийских мигрантов находится в Германии. И страна несет огромные экономические убытки из-за социальных выплат беженцам. И, наконец, экономика в разрушенной стране всегда имеет бурный рост. Если мир произойдет, то может получиться сверхприбыль. Понятно, что есть риски. Меркель потому и приехала в Сочи, понимая, что гарантии безопасности обеспечивает Россия".

"КомпАс". Эксперт рассказал о главной цели визита Меркель в Сочи Your browser does not support HTML5 audio

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