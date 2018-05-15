"Визави с миром". Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском кино

О прошедшем в конце апреля Московском международном кинофестивале и о его особенностях в эфире радио Sputnik рассказывает художественный руководитель студии "ЮГ" и театра "Модерн" Юрий Грымов.

"Визави с миром". Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском кино Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о том, с чем связано появление в последнее время немалого количества российских фильмов спортивной тематики и какие тенденции современного театра можно назвать наиболее перспективными. Кроме того, гость программы расскажет о международной жизни театра "Модерн", об участии театра в фестивалях и зарубежных гастролях, а также о том, существует ли "кризис" театра, и почему по-прежнему режиссеры обращаются к классикам литературы.

Гость программы: художественный руководитель студии "ЮГ" и театра "Модерн" Юрий Грымов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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