В этом выпуске собираемся в Тулу на книжный фестиваль, обсуждаем весенние новинки для детей и взрослых и выбираем "Три версии нас".

"Дневник читателя". "ЛитераТула" и книги на выходные Your browser does not support HTML5 audio

– Футбольные истории для мальчишек, подростковый детектив от топ-модели Кары Делевинь и "Три версии нас" как лучшее чтение для отпуска.

Участники:

– Ирина Рочева, организатор книжного фестиваля "ЛитераТула".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В эти выходные дружно едем в Тулу! Там уже в третий раз пройдет большой трехдневный фестиваль современной детской и подростковой литературы с отличным говорящим названием "ЛитераТула". "ЛитераТула" – это большая книжная ярмарка, публичные лекции, мастер-классы для детей, подростков и их родителей, встречи с писателями, иллюстраторами и поэтами, спектакли, книжные квесты и многое другое.

Три года назад фестиваль придумала энергичная Ирина Рочева, хозяйка, пожалуй, лучшего тульского книжного магазина "Корней Иванович". Идею в городе поддержали, и получилось настолько здорово, что крупная литературная премия "Ясная Поляна" отметила фестиваль земляков в особой номинации "Событие".

В прошлом году фестиваль проходил в самом центре города – в тульском Кремле. О том, как обстоит дело в этом году, что такое новое пространство "Октава" и кто приезжает на фестиваль с 11 по 13 мая в программе, рассказывает организатор фестиваля "ЛитераТула" Ирина Рочева.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Май в разгаре – и на носу длинные школьные каникулы, когда можно будет, наконец-то читать все, что хочешь! Хочешь – "Хроники Нарнии", хочешь – "Муми-Троллей", хочешь – новые истории про девочку Дюнне и счастье, а хочешь – книжки про футбол и мальчишескую дружбу.

Давайте сначала про футбол. В издательском доме "Хоббитека" выпустили отличную книжную серию для мальчишек "Футбольные истории. Федор и его команда". Это небольшие, отлично иллюстрированные истории о приключениях команды мальчишек из разных российских городов. Главный герой всех историй – защитник команды футбольной школы "Космос" москвич Федор – еще есть кавказец Алан, Денис из Ростова-на-Дону, сибиряк Илья, наполовину бразилец Марио и другие мальчишки и их молодой тренер Олег Иваныч. Интересно, что эти истории про дружбу, взаимовыручку, чувство команды и мальчишескую дружбу изначально написаны профессиональным футболистом… из Голландии. Автор серии про Федора – Герард ван Хемерт, именно он придумал рассказы про детскую футбольную школу. Так что, когда в истории "Хитрый финт, или "Космос" против зоопарка" ребята перед игрой оказываются в зоопарке, будьте уверены, тренер про стили игры в манере разных животных рассказывает не просто образно и наглядно, но и профессионально точно. А уж русские реалии, имена и характеры мальчишек, присказки тренера добавил переводчик, чтобы ребята получились понятные и знакомые. Получилось здорово и универсально. Например, в истории "Ваза против Федора" команда играет решающий матч прямо в день рождения защитника. Естественно, Федор готов променять все подарки на один-единственный – на победу! Чтобы забитый им победный мяч лежал в воротах соперника…

В общем, мальчишки футбольные истории про Федора точно оценят – проверено на собственном сыне и его друзьях.

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А что же девочкам? Младших порадует новая повесть Русе Лагеркранц про девочку Дюнне из серии "Дюнне и счастье". В первых трех историях Дюнне ходила в первый класс, дружила с Эллой-Фридой, грустила, когда подруга переехала в другой город, влюблялась в мальчика Калле и ссорилась с одноклассницами Викки и Микки. А еще Дюнне вела тетрадку "Моя счастливая жизнь" и не забывала напоминать самой себе, что счастье совсем рядом, вот же оно – в мелочах. В новой истории "Ты для меня – все!" Дюнне ждут летние каникулы у моря с любимой подружкой. И это вроде бы самые прекрасные в мире каникулы, вот только папа почему-то не звонит. Вдруг с ним опять что-то случилось? Шведские повести Русе Лагеркранц про Дюнне – очень теплые, простые и честные истории про счастье, дружбу, любовь и детство. Ничего удивительного, что мамы тоже их читают, тайком от детей.

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Подростков удивлю неожиданно хорошим детективом про компанию старшеклассников. Неожиданным – потому что его написала британская топ-модель и актриса Кара Делевинь. Он называется "Зеркало, зеркало". И это не модные советы о красоте, а увлекательный и, главное, честный роман о подростках. О том, каково быть гадким утенком, как важно найти "своих" и научиться принимать себя. В книге Делевинь есть детективная история и, надо признать, она отлично рассказана. Подробности – в этом выпуске.

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Ну а что же почитать в отпуске взрослым, пока дети увлечены своим чтением? В издательстве "Синдбад" выходит прекрасный роман Лоры Барнетт "Три версии нас". Умный, романтичный, об отношениях и при этом без розовых соплей.

Если вам случалось жалеть об упущенных возможностях и не сказанных вовремя словах или, наоборот, благодарить провидение за случайную встречу, которая изменила жизнь, вам точно понравится эта история. Отправная точка одна и та же: студенты Кембриджа Ева и Джим случайно сталкиваются друг с другом. Чтобы не сбить собаку, девушка резко выворачивает руль велосипеда и падает прямо на худенького парнишку, который торопится по своим делам. И вот с этого момента британка Лора Барнетт предлагает понаблюдать, как могла бы сложиться их жизнь. Подробности слушайте в "Дневнике читателя".

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!