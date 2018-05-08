"Мастера". Мария Рохлина: война не должна повториться

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Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен Великому Дню Победы. О первых часах войны, своих боевых крещениях, а также о послевоенной жизни рассказывают участники Великой Отечественной войны Михаил Рожков, Мария Рохлина и Дмитрий Наливалкин.