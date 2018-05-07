"КомпАс". Эксперт: главная проблема в Армении не решена

Премьером Армении станет Никол Пашинян, однако политические изменения только начинаются, сказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

В Армении 13 апреля начались акции протеста из-за избрания премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна. Через десять дней на фоне массовых митингов по всей стране Саргсян объявил об уходе с поста главы кабмина, затем он оставил и должность лидера правящей Республиканской партии. Лидеру протестного движения Николу Пашиняну не хватило голосов в парламенте, чтобы быть избранным на пост премьер-министра, и 2 мая его сторонники устроили новую волну демонстраций по всей Армении. Национальное собрание республики снова будет выбирать премьера 8 мая, Пашинян официально зарегистрирован в качестве кандидата. Партия власти объявила о намерении поддержать того, кого выдвинет треть парламента.

Самая серьезная политическая проблема Армении – это не личность премьер министра, а недавние реформы. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев. И самые сложные политические процессы еще впереди, считает эксперт.

© Радио Sputnik Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

"В Армении перемены, безусловно, будут. Я называю это внутриполитическим кризисом, и он еще не разрешен. Не разрешена основная проблема Армении, которая выявилась и достаточно ярко показала себя. Я имею в виду, что та конституционная реформа, которая была запущена и которая вроде как зашла в свою завершающую стадию, уже сейчас показала свою несостоятельность. На мой взгляд, уже после того, как будет сформировано правительство, и задача правительства, и задача парламента, когда он будет избран (что будет досрочно, сомнений нет), задача этих органов власти будет состоять в том, чтобы по-новому посмотреть на все эти конституционные новации последних лет и оценить, насколько они адекватны внутриполитическим реалиям и внешнеполитическим реалиям, в которых находится Армения. А параллельно нужно будет решать острые вопросы в экономике, во внешней политике, где у Никола Пашиняна были противоречивые заявления. Но противоречивые заявления в армянской политике не редкость, а вот то, что у него практически отсутствует опыт госуправления – это уже серьезные вопрос, на который надо будет обратить внимание", – сказал Андрей Арешев.

Как скоро состоятся новые выборы в Национальное собрание республики, пока неясно. И согласия на этот счет между политиками от разных партий и блоков нет, так как цели у всех разные, считает эксперт.

"Досрочные выборы – это вопрос компромисса. Причем непростого. Насколько я могу судить, сейчас основные армянские политические силы подходят к этому вопросу по-разному. По моим ощущениям, в наибольшей степени заинтересована в досрочных выборах в максимально короткий срок партия Гагика Царукяна (бизнесмен, лидер фракции "Царукян" – ред.). Она имеет действительно достаточно реальную поддержку. Даже в прошлом парламенте, как мы помним, по официальным данным, партия "Процветающая Армения" собрала около трети голосов. И есть реальные основания предполагать, что в действительности их еще больше. Кстати говоря, массовую поддержку пашиняновских акций в регионах Армении, на мой взгляд, до определенной степени можно связывать именно с той поддержкой, которую ему оказывает партия Царукяна. Что же касается самого блока "Елк" и республиканской партии, то мне кажется, что они заинтересованы в досрочных выборах, но не в столь сжатые сроки, в которые они могли бы пройти. Все-таки мы должны понимать, оценивая все внутриармянские политические процессы, что отставка Сержа Саргсяна была неким консенсусным вариантом – и для общества, и для большинства элит. Премьерство Никола Пашиняна таким консенсусом не является. Тем не менее, его шансы на премьерство практически 100-процентные. Но не наломает ли он дров?", – отметил Андрей Арешев.

"КомпАс". Эксперт: главная проблема в Армении не решена Your browser does not support HTML5 audio

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