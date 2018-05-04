Очередной выпуск программы посвящен юбилею легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. О своих самых главных победах, об этапах спортивной карьеры, а также о том, почему каждая игра – это сражение, рассказывает сам юбиляр.

"Мастера". В. Фетисов: патриотизм – главное условие успеха государства Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, четырнадцатикратный чемпион СССР Вячеслав Фетисов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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