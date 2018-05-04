"Визави с миром". Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран

Об особенностях восточного менталитета и о том, станет ли ХХI век веком Азии, о российско-китайских отношениях и об отношениях Москвы и Токио в свете нынешнего года "Россия-Япония" в эфире радио Sputnik рассказывает востоковед Андрей Фесюн.

"Визави с миром". Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о разногласиях между США и Китаем и о возможных перспективах развития отношений между двумя странами, о развивающейся экономике Китая и о конце "китайского чуда", об отношениях России и Ирана, о встрече лидеров Южной и Северной Кореи и возможности объединения "двух Корей". Кроме того, гость программы расскажет о новом "взгляде" на начало Второй мировой войны и о том, почему Япония не рискнула напасть на СССР, когда фашисты подошли к Москве.

"Визави с миром". Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: аналитический руководитель программы "Востоковедение" Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Андрей Фесюн.

Ведущий: Армен Оганесян.

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