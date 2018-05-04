"Теория заблуждений". Миф об "изнасиловавшей всю Пруссию" Красной Армии

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян разбирает миф об "изнасиловавшей всю Пруссию" Красной Армии в 1945 году.