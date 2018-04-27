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"Российская летопись". О том, как Мальта чуть по по-русски не заговорила

14:2827.04.2018
(обновлено: 14:29 27.04.2018)
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"Летние курсы русского языка в Мальтийской губернии" – такие объявления могли бы сегодня радовать взор европейцев, развернись история чуть иначе. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двести двадцать лет назад император Павел I издал высочайший Манифест об установлении в пользу российского дворянства ордена Святого Иоанна Иерусалимского и Правила для принятия дворянства Российской империи в сей орден. 

Рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского был основан во время первого крестового похода. Он был официально признан папой римским Пасхалием II в 1113 году. А российская история Мальтийского ордена началась в самом конце XVIII века.

© РИА Новости / Б.Манушин
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Репродукция литографии "Император и самодержец всероссийский Павел I"
В 1798 году Наполеон I во время экспедиции в Египет захватил Мальту. И рыцари ордена обратились к императору Павлу I с просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Павел согласился и 10 декабря 1798 года издал соответствующий манифест.

Почему Павел I решился на такой шаг?

Известно, что он впервые узнал об этом ордене, когда ему было 10 лет. Из исторической книги аббата Верто. Он так проникся легендами и мифами ордена, что представлялся другу детства, князю Александру Куракину, не иначе как мальтийским кавалером. И потом. Павел был человеком чести, боролся против несправедливости. Захват французами Мальты он воспринял как высочайшую несправедливость. Казалось бы, где Мальта, а где Россия. Но Павел был не таков. Раз рыцари обратились за помощью – русский император не может не восстановить справедливость. 

Многие мальтийские рыцари нашли в России приют и покровительство Павла I, который щедро их одаривал и землями, и деньгами. Конечно, они были не прочь, чтобы именно Павел стал великим магистром их ордена. Мальтийские кавалеры прибыли на прием к императору в запыленных каретах, в простых черных мантиях с белыми крестами.

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Мальтийский рыцарский орден
Граф Юлий Литта, посол ордена при русском дворе, обратился к Павлу I со следующей речью: "Странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто здесь живет, и предлагают ему звание гроссмейстера".

Зрелище было эффектным, но несколько курьезным. Тот же самый Литта жил в Петербурге уже лет десять и, вопреки своему рыцарскому обету безбрачия, был женат. И не на ком-нибудь, а на фантастически богатой племяннице светлейшего князя Потемкина. Для этого Литта даже попросил папу римского снять с него обет безбрачия, но оставить почетным рыцарем ордена. Ну как тут не вспомнить слова актера Евгения Леонова из фильма "Обыкновенное чудо": "я, как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства"… Кстати, и пыльные кареты – тоже перебор: погода была в день аудиенции дождливая. 

В общем, рыцари устроили Павлу настоящий маскарад. Но, судя по всему, императору это представление понравилось. Во всяком случае, он принял рыцарей и их предложение благосклонно. Его даже не остановило то, что он – православный император, а орден – католический.

В молодости Павла за глаза величали русским Гамлетом. Позднее Наполеон называл его Дон Кихотом. Причем без всякой тени иронии. Просто Павел в глазах корсиканца был рыцарем времен, которые давным-давно прошли. Рыцарство Павла для практичного Наполеона – это наивный анахронизм. 

Впрочем, у проекта Павла были и вполне реальные, практические цели. Одна из них – создание военно-морской базы в Средиземноморье. Она бы серьезно помогла бы нам в перманентных войнах с Османской империей. Кстати, то, что такая база России нужна, доказывают уже события современной истории…

На остров Мальта был назначен русский губернатор, по распоряжению Павла напечатаны новые географические карты Российской Империи с Мальтийской губернией. Но мечты остались мечтами. Англичане выбили французов с острова. Однако вопреки обещанию, данному британцами Павлу I, Мальта не была возвращена под власть Великого магистра ордена. Ну, вероломство Туманного Альбиона всем давно и хорошо известно. Разгневанный Павел I в ответ арестовал английские суда и товары в наших портах. Дело вполне могло дойти и до войны.

Граф Ростопчин, бывший в то время кабинет-министром по иностранным делам, вспоминал, что император приказал ему изготовить немедленно манифест о войне с Англией. Ростопчин, пораженный как громом такою неожиданностью, стал излагать ему все невыгоды и бедствия, которым может эта война подвергнуть Россию. Но все доводы были напрасны. Павел приказал Ростопчину поднести на другой день утром манифест к подписанию. На другой день Ростопчин приезжает во дворец. Спрашивает у придворных, в каком духе государь. Не в хорошем, отвечают. Входит в кабинет. Павел спрашивает:

– А где же манифест?

Ростопчин кладет его перед императором. Текст понравился, и император уже берется было за перо, чтобы подписать манифест, спрашивает:

– А тебе очень не нравится эта бумага?

– Очень не нравится, — отвечает Ростопчин.  

– Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил? 

– А все, что будет угодно Вашему Величеству, например, пропеть арию, которую вы любите.

– Ну так пой! – говорит Павел. 

И Ростопчин затягивает итальянскую арию. Император подпевает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Ростопчину…

CC BY 2.0 / Boris Kasimov / Valletta
Столица Мальты Валлетта
Но и после этого Павел I не оставил антибританских проектов. Вместе с Наполеоном он готов был совершить поход в Индию, о чем я не так давно рассказывал. От этой беды Лондон спасло лишь убийство императора. Причем в заговоре явственно прослеживался британский след…

И все-таки следует признать, что для российского императора, да и для страны, руководство Мальтийским орденом, может, и было почетным, но в те времена никакой практической пользы не имело. Наоборот, вынуждало тратить большие деньги на содержание рыцарей и погружало Россию в мелкие и бессмысленные европейские дрязги. Поэтому Александр I вскоре после восшествия на престол отказался от звания великого магистра ордена.

Орден существует и по сей день. Печатает и собственную валюту, и паспорта, и марки. Имеет статус наблюдателя при ООН и Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения с более чем ста странами, в том числе и с Россией. В частности, большим крестом Мальтийского ордена в 2012 году был награжден наш министр обороны Сергей Шойгу – "за милосердие, спасение и помощь".

В этом выпуске вы также услышите:

– Василий Львович Пушкин – дядя на Парнасе.

– Создатель ГУМа – архитектор Александр Никанорович Померанцев.

"Российская летопись". О том, как Мальта чуть по по-русски не заговорила
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