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"Дневник читателя". Зачем слушать аудиокниги?

13:5226.04.2018
(обновлено: 13:53 26.04.2018)
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В этом выпуске обсуждаем аудиоверсии современных романов и слушаем фрагменты из новой книги Гузель Яхиной "Дети мои", из романа Алексея Иванова "Тобол" и "Истории государства российского" Бориса Акунина.

"Дневник читателя". Зачем слушать аудиокниги?
Также в программе: 

–  41 потенциальный бестселлер. Премия "Большая книга" объявила длинный список.

– Только у нас: фрагмент нового романа Гузель Яхиной "Дети мои".

Участники:

– Татьяна Плюта, генеральный директор ООО "Аудиокнига" издательского холдинга ЭКСМО/АСТ.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Премия "Большая книга" объявила длинный список этого сезона – на награду претендует 41 произведение. Председатель совета экспертов Михаил Бутов назвал список этого года выдающимся. А также пояснил, что в этот раз в длинном списке много не только известных имен и признанных  авторов, но и произведения литераторов, о которых эксперты прежде никогда не слышали. "Они не обязательно новички, – пояснил  Бутов, – они    где-то годами потихоньку развивались. Должен заметить, в этом сезоне именно  их тексты чаще всего стяжали сердца экспертов".

Я прочла примерно половину романов длинного списка и должна сказать, что он действительно интересный. В частности, в нем оказался Андрей Геласимов с романом "Роза ветров", Наталья Громова с книгой об Ольге Берггольц "Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы", Дмитрий Быков с романом "Июнь", Борис Минаев со сборником "Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х", Марина Москвина с сагой "Крио", Виктор Пелевин и его "iPhuck 10", Мария Степанова с уникальной книгой "Памяти памяти", Яна Вагнер с психологическим триллером "Кто не спрятался", Дмитрий Глуховский с романом "Текст", Сергей Шаргунов с новым сборником "Свои" и другие.

Впереди самое напряженное для совета экспертов время – формирование списка финалистов. Он будет объявлен уже в мае на традиционном Литературном обеде.

Напомню, в прошлом сезоне лауреатом премии "Большая книга" стал писатель и критик Лев Данилкин с биографией "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", второе место занял Сергей Шаргунов с биографией Катаева, а третье – Шамиль Идиатуллин с романом "Город Брежнев"

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

После мартовского выпуска, где я дала послушать фрагмент романа Сомерсета Моэма "Театр" в исполнении блистательной Юлии Рутберг, меня забросали вопросами: что послушать, кто читает, какие новинки выйдут весной вместе с печатной версией. Спрашивали даже так: "Я очень люблю слушать "Гарри Поттера" в исполнении Стивена Фрая,  а есть у нас что-нибудь подобное?". Отвечаю: есть. И чтобы не быть голословной, я пригласила в студию Татьяну Плюта, главу проекта "Аудиокнига" издательского холдинга Эксмо/АСТ  и попросила ее рассказать о тех книгах: современных и классических, которые читают для нас профессиональные чтецы и известные актеры. 

Благодаря проекту "Аудиокнига" у наших слушателей есть уникальная возможность познакомиться с фрагментом нового романа Гузель Яхиной "Дети мои" в исполнении Александра Клюквина. А также фрагмент из "Истории государства российского" Бориса Акунина, читает Александр Клюквин, и фрагмент романа Алексея Иванова "Тобол. Много званых" в исполнении Ивана Литвинова.

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