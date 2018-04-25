"Мастера". Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева: театр – это посол мира

О знакомстве с Дмитрием Бертманом, своих постановках на самых известных театральных площадках мира, роли оперы "Евгений Онегин" в своей жизни, а также о том, как рождается спектакль, рассказывают Татьяна Тулубьева и Игорь Нежный.

"Мастера". Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева: театр – это посол мира Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженные художники РФ, главные художники "Геликон-оперы" Татьяна Тулубьева и Игорь Нежный.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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