"Дневник читателя". "Библионочь" с А. Ивановым и признания Анны Гавальда

В этом выпуске критик Галина Юзефович делится впечатлениями о Лондонской книжной ярмарке, писатель Анна Гавальда представляет новый сборник рассказов "Я признаюсь", а Алексей Иванов обозначает основные сюжетные линии романа "Тобол".

"Дневник читателя". "Библионочь" с Алексеем Ивановым и признания Анны Гавальда Your browser does not support HTML5 audio

– Анна Гавальда: "Персонажи – единственные друзья писателя".

– Короткий список "Нацбеста": от Сальникова до Старобинец.

– Галина Юзефович о тенденциях книжного рынка и о том, как выглядит Джоджо Мойес.

Участники:

– Алексей Иванов, писатель;

– Галина Юзефович, литературный критик;

– Анна Гавальда, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Как провести главную книжную ночь в году? 21 апреля "Библионочь" в седьмой раз накрывает все библиотеки, книжные магазины, музеи и главные культурные площадки страны. "Библионочь" – это квесты, экскурсии, встречи с писателями, спектакли и перфомансы, объединенные в этом году темой "Магия книги". В Москве, в сквере библиотеки имени Тургенева, устроят бал литературных героев, в "Иностранке" расскажут, как реставрировать старинные книги, в музее имени Пушкина откроют книгохранилище и покажут драгоценные фолианты. Библиотека имени Некрасова будет работать до утра – здесь Гузель Яхина ответит на вопросы читателей и прочтет фрагменты своего нового романа "Дети мои". А в знаменитом Доме Пашкова пройдет иммерсивный спектакль "Дело о библиотеке" – зрители вместе с артистами раскроют мистическое убийство, совершенное в старинном филиале "Ленинки".

Сама же Российская государственная библиотека не только откроет фонды для всех желающих, но и станет местом встречи с ведущими современными писателями. На Мраморной лестнице режиссер Алексей Герман-младший расскажет о фильме "Довлатов", в конференц-зале на "БеспринцЫпных чтениях" российские артисты будут читать современную прозу. Специально на "Библионочь" в Москву приедет известный писатель Алексей Иванов – автор романов "Сердце Пармы", "Золото бунта", "Ненастье", "Географ глобус пропил" и других. Вместе с Алексеем Ивановым обсудим второй том сибирского эпического романа "Тобол" и не только. Тема встречи – "География литературы", так что поговорим с Алексеем Ивановым о Сибири, Урале, Пермском крае и, конечно, о книгах. Приходите в конференц-зал РГБ к шести вечера, начнем "библиосумерки" вместе. Будет интересно!

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В Лондоне на прошлой неделе в 47 раз прошла международная книжная ярмарка. 23 тысячи участников, 200 семинаров и лекций и, конечно, главные новинки мировой литературы. Почетным гостем на этот раз стала Грузия, и на центральном стенде Лондонской Олимпии гордо красовался грузинский алфавит. Россия традиционно приняла участие в выставке с большой программой Read Russia/Читай Россию. Среди членов российской делегации была авторитетный литературный критик Галина Юзефович. В эфире радио Sputnik она поделилась своими впечатлениями от ярмарки, обозначила ключевые тенденции развития самого влиятельного – англоязычного – книжного рынка и рассказала, как выглядит Джоджо Мойес.

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Премия "Национальный бестселлер" объявила короткий список этого сезона. Из 64 произведений 20 членов Большого жюри выбрали пять книг. Каждый из членов жюри мог предложить двух фаворитов и отдать им три балла или один балл. В итоге в коротком списке с серьезным перевесом лидирует роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", ему отдали 12 баллов. Молодой писатель Василий Аксенов получил 6 баллов за книгу "Была бы дочь Анастасия", столько же получили Мария Лабыч и Анна Старобинец. Дмитрий Петровский с книгой "Дорогая, я дома" набрал пять баллов. Рецензии на все книги финалистов можно почитать на сайте премии. Но будьте готовы к тому, что отзывы членов Большого жюри могут оказаться крайне противоречивыми. Скажем, высказывание Аглаи Топоровой, дочери покойного основателя Нацбеста критика Виктора Топорова о сложной книге Анны Старобинец "Посмотри на него" уже вызвало серьезные споры и практически скандал в окололитературном сообществе. Честно говоря, непонятно, как нехудожественная документальная проза-исповедь Анны Старобинец о прерывании беременности на поздних сроках и перемалывающей женщину в системе здравоохранения будет конкурировать с фантасмагоричным романом Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", но это уже вопрос к Малому жюри. Судьи вынесут свой вердикт 26 мая. Председателем жюри Нацбеста этого сезона стал банкир Артем Оболенский, в составе жюри – французский литературовед Элен Мела, рэпер Хаски, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, художник Татьяна Ахметгалиева, актер Петр Семак и писатель, лауреат прошлого года с романом "F20" Анна Козлова.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В конце весны на русском языке выйдет долгожданный сборник рассказов Анны Гавальда "Я признаюсь". После нескольких больших романов французская писательница Анна Гавальда вновь вернулась к коротким новеллам, с которыми когда-то ворвалась в литературу. В начале двухтысячных ее дебютный сборник "Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал" покорил читателей в 30 странах. Потом были романы "Я ее любил. Я его любила", "Просто вместе", "Утешительная партия игры в петанк", "Билли" и другие.

Новая книга "Я признаюсь" – об одиночестве, боли потери, магии встреч и силе любви. Герои открываются читателю в непростых ситуациях, когда все буквально распадается на части, и надо найти в себе силы начать с нуля. Среди героев нового сборника люди, которые нуждаются в исповеди. Две девушки, которые раскрывают друг другу души парижской ночью, юноша, который только что побывал на свадьбе своей бывшей, водитель грузовика, который едет хоронить любимого пса и вместе с ним оплакивает погибшего сына, пьяный бизнесмен в сеульском отеле, который горюет о пропавшем друге…. Семь очень разных, талантливо написанных рассказов, семь разных голосов. "Я признаюсь" Анны Гавальда из тех редких сборников, где каждая новелла – маленький шедевр.

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