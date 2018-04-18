"Мастера". Анатолий Кролл: в джазе все должно быть органично

Известный джазовый музыкант, композитор, педагог Анатолий Кролл 20 апреля отмечает свой юбилей. О предстоящем юбилейном концерте "в стиле джаз", совместной работе с Ларисой Долиной, Юрием Антоновым и Кареном Шахназаровым рассказывает сам юбиляр.

"Мастера". Анатолий Кролл: в джазе все должно быть органично Your browser does not support HTML5 audio

программы: Народный артист России, пианист, композитор, продюсер, педагог и бэндлидер Анатолий Кролл.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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