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"Дневник читателя". Остановленный мир Алексея Макушинского

10:0013.04.2018
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В студии радио Sputnik писатель Алексей Макушинский представил свой новый роман "Остановленный мир" и рассказал о связи медитации и фотографии, отношениях героя-рассказчика с персонажами, главной героине нового романа Тине Р. и собственной писательской слабости.

"Дневник читателя". Остановленный мир Алексея Макушинского
Также в программе: 

– Зульфю Ливанели "История моего брата" – большой роман одного из самых ярких турецких писателей

Участники:

–Алексей Макушинский, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Напоминаю, уже через неделю, 21 апреля страну вновь накроет "Библионочь"! В седьмой раз библиотеки, книжные магазины, музеи и все главные культурные площадки страны соберут читателей в библиосумерках, чтобы вместе провести главную книжную ночь в году. Тема этого года – "Магия книги". Закрытые фонды и хранилища превратятся в Хогвартс. Немного везения – и вам откроются все книжные тайны. Полная программа "Библионочи" уже доступна на сайте проекта (Культура.РФ) 

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В начале весны в издательстве "Эксмо" вышел новый роман Алексея Макушинского "Остановленный мир". После успешного, объемного, глубокого и увлекательного романа 2014 года  "Пароход в Аргентину"  о жизни европейского архитектора, русского эмигранта Александра Воско Алексей Макушинский взялся за роман-медитацию. "Остановленный мир", как говорится в аннотации, это  роман-просветление, "полный дзен-буддистских загадок и парадоксов текст".

Подробнее о книге, отношениях героя-рассказчика с персонажами,   главной героине Тине Р. и собственной писательской слабости Алексей Макушинский рассказывает в студии "Дневника читателя"

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В апреле в издательстве "Эксмо" выходит роман  Зульфю Ливанели "История моего брата". Почему на него стоит обратить внимание? 72-летний Oмер Зюльфю Ливанели – один из самых успешных современных турецких писателей. По мировой известности он уступает только Орхану Памуку. А по тиражам,  возможно, и обгоняет его. Ливанели к тому же кинорежиссер, композитор и даже немного политик. В 70-е годы он эмигрировал из Турции по политическим причинам и долго жил в Европе, где и начал писать. Но прославился благодаря "турецкому" роману "Евнух из Константинополя". 

"История моего брата" – лихо закрученная история, которая начинается с убийства и заканчивается самоубийством. Молодая журналистка ведет расследование преступления, которое приводит ее к загадочному человеку, настоящему затворнику. Дом мужчины заставлен книжными шкафами, где книги собраны по темам. Комната любви, войны, страсти, мести… 

Ливанели, как умелый  рассказчик и коварный манипулятор, сплетает воедино истории настоящего и прошлого: украденную любовь, тюремное подземелье, катастрофу… Вместе с тем это мелодичный и тихий роман, который появился на русском благодаря бессменному переводчику Орхана Памука Аполлинарии Аврутиной. Именно она перевела напевный, подобно сказкам Шахерезады, роман Ливанели. Рассказывая о книге журналу Forbes, Аполлинария Аврутина написала так: "Роман, который начинается, казалось бы, обычной детективной линией, а оборачивается "1001 ночью", сказкой,  которой завлекают читателя, заставляя забыть о том, что же именно заманило в лабиринт смыслов, знаков и образов. Страх и жалость, любопытство и отвращение, удивление и примирение – вот лишь некоторые чувства, которые ожидают терпеливого слушателя".

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