Очередной выпуск программы посвящен юбилею виртуозного гитариста, аранжировщика и композитора Виктора Зинчука. О сотрудничестве с Аллой Пугачевой, Юрием Антоновым, о выборе репертуара, а также о том, чему учит футбол, рассказывает Виктор Зинчук.

"Мастера". Виктор Зинчук: гитара – это оркестр в миниатюре Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженный артист России, золотая гитара России Виктор Зинчук.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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