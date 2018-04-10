"Визави с миром". Владыка Ювеналий о Пасхе и сплочении народа

Речь в программе пойдет и об итогах празднования столетней годовщины восстановления патриаршества в РПЦ, о связи патриотичности и православия, о значении для будущих поколений граждан России сохранения памяти о сталинских репрессиях с точки зрения Русской православной церкви.
Кроме того, владыка Ювеналий расскажет о самой страшной страсти для человека, о том, влияет ли имя на дальнейшую человеческую судьбу, и о том, как церковь приняла воссоединение Крыма с Россией и много ли в Крыму православных святынь.
Гость программы: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Ведущий: Армен Оганесян.
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