"Визави с миром". Владыка Ювеналий о Пасхе и сплочении народа

О праздновании Светлого Христова Воскресения, о своей первой отмечаемой Пасхе и о многом другом в эфире радио Sputnik рассказывает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

"Визави с миром". Владыка Ювеналий о Пасхе и сплочении народа Your browser does not support HTML5 audio

Гость программы ответит также на вопросы о том, что можно сделать для сплочения народа и возвращения его к истокам и ценностям, о близости церкви и государства, и нужна ли такая близость.

Речь в программе пойдет и об итогах празднования столетней годовщины восстановления патриаршества в РПЦ, о связи патриотичности и православия, о значении для будущих поколений граждан России сохранения памяти о сталинских репрессиях с точки зрения Русской православной церкви.

Кроме того, владыка Ювеналий расскажет о самой страшной страсти для человека, о том, влияет ли имя на дальнейшую человеческую судьбу, и о том, как церковь приняла воссоединение Крыма с Россией и много ли в Крыму православных святынь.

Гость программы: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Ведущий: Армен Оганесян.

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