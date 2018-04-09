"КомпАс". Кинокритик назвал главную проблему нового "Простоквашино"

Первая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" была показана в соцсетях 3 апреля, и за двое суток она набрала совокупно около 20 миллионов просмотров. В пилотной шестиминутной серии события разворачиваются уже в наши дни: Шарик ведет блог, почтальон Печкин доставляет интернет-посылки, Матроскин занимается хозяйством, а у Дяди Федора появляется маленькая сестра Вера Павловна. Всего в 2018-2020 годы будет выпущено 30 серий.
Мультфильм вызвал неоднозначную реакцию. Одни зрители сочли его вполне достойным, другие критиковали графику, сюжет и новые образы любимых персонажей. В эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik кинокритик, главный редактор сайта "Filmz.ru" Александр Голубчиков объяснил, что все недочеты – результат банальной нехватки времени и тех жестких рамок, в которые загнали режиссера и мультипликаторов "Возвращения в Простоквашино".
Главная причина появления ремейков в мире – это желание студий заработать больше денег на некогда успешном продукте. Однако в России своя специфика, отмечает Александр Голубчиков.
"Почему такое большое количество ремейков? Сегодня студии уже не могут зарабатывать на своем каталоге, выпуская свои фильмы повторно или как-то продавая их. Те же видео-интернет ресурсы не предоставляют той возможности заработать, как раньше. И получается, что студии не могут заработать на том, на что права у них уже давно куплены. Им приходится переснимать, затрачивая какие-то деньги на производство, маркетинг, чтобы снова заработать на том наследии, благодаря которому когда-то заработали. Поэтому и говорят, мол, ребята давайте еще раз выпустим, перескажем эту историю и сделаем из этого что-то новое и интересное. А в России покупают права на ремейки, как, например, на "Кавказскую пленницу", а потом думают, что же мы будем с этим делать. Давайте-ка мы переснимем один-в-один, не задумываясь ни на минуту о том, что эту история сегодня надо бы рассказать как-то совсем по-другому. Что нельзя ее полностью калькировать и копировать, поскольку тогда было заложено совсем другое в истории", – заключил Александр Голубчиков.
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