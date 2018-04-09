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"Российская летопись": бердяевские химеры России

10:3009.04.2018
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Николай Бердяев так часто менял свои взгляды, что философ Иван Ильин даже придумал этим метаниям емкое определение – "белибердяевщина". Подробнее об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Семьдесят лет назад скончался философ Николай Александрович Бердяев. Его судьба сложилась достаточно счастливо. Он не был расстрелян, как Флоренский, не умирал от голода, как Розанов, не сидел в сталинских лагерях, как Карсавин. Бердяев тихо скончался в почтенном возрасте в собственном доме в Кламаре под Парижем весной 1948 года.

Бердяев называл себя аристократом духа. И тут главное слово получается все-таки "аристократ". Почему? Николай Александрович появился на свет в 1874 году в Киеве в семье кавалергардского офицера. Прапрадед – генерал-поручик времен Екатерины II, прадед – генерал, герой Отечественной войны, дед – генерал, начальник штаба Войска Донского. В общем, все предки – сплошь в генеральских эполетах. А мать – урожденная княжна Кудашева, дочь французской графини Шуазель-Гуфье.

© РИА Новости
Русский философ Николай Александрович Бердяев
Первым своим духовным учителем Бердяев называл Артура Шопенгауэра – пессимиста, иррационалиста. "Мир как воля и представление"… 

Позже, через Шопенгауэра, Канта и Ницше Бердяев пришел к так называемому легальному марксизму. "У меня давно определились революционные и социалистические симпатии, – писал он. – Обоснование социализма у меня этическое, и это этическое начало я перенес и в мой марксизм". 

Так Бердяев стал "легальным марксистом". Читал лекции в Киевском социал-демократическом комитете, ездил за границу для встречи с вождем социал-демократов Георгием Плехановым.

В 1899 году Бердяева арестовывают и ссылают на три года в Вологодскую губернию. Наступает неизбежное отрезвление. Он пишет: "Моя революционность была не социальной. Я был глубоко убежден в подлинной революционности личности, а не массы. Я определил свою позицию выражением аристократический радикализм".

После ссылки Бердяев перебирается в Петербург. Вместе с другим философом, Сергеем Булгаковым, редактирует журнал "Вопросы жизни". Революцию 1905 года Бердяев поначалу, конечно же, приветствовал, но потом кровь и неизбежное насилие, неизбежные во всяком коренном перевороте, оттолкнули его от марксистских идей.

Странно как-то. Вот человек, философ готовил-готовил революцию, разработал до мельчайших подробностей, до последней точки победное шествие революции, а потом, когда заварилась кровавая каша, сказал: нет, я не то имел в виду, я-де рассчитал все правильно, все доказал, но меня не послушались…

В 1909 году он публикует статью в нашумевшем сборнике "Вехи", в которой отрекается от своих прежних идеалов, становится антимарксистом. 

Первую мировую войну Бердяев встречает в лагере крайних шовинистов.

© РИА Новости
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Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград
Потом наступает Октябрьская революция. Философ, написавший десятки книг о России и русском народе, пишет: "В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого русского человека".

Да, на бумаге все получалось хорошо, разумно, основательно. Но потом оказалось, что только на бумаге можно развить идею коммунистического рая, а на деле получаются каторжные работы…

В начале 1919 года Бердяева избирают профессором Московского университета. Он вспоминал: "Хотя я относился довольно непримиримо к советской власти, и не хотел иметь с ней никакого дела, но я имел охранные грамоты, охранявшие нашу квартиру и мою библиотеку"… А еще они давали философу довольно сносный по тем голодным временам академический паек.

Но так продолжалось недолго. В 1922 году без суда, на так называемом "философском пароходе", организованном по инициативе Ленина, из страны были высланы 160 ученых и литераторов. Среди них был и Бердяев. 

Он поселяется во Франции. И с ним вновь происходит довольно явственная метаморфоза – он уходит в богоискательство.

Впрочем, Николай Александрович часто менял свои "вехи" и мировоззрения. Сравним две цитаты:

"У нас никогда не было государственной идеологии. Русский дух не может признать верховенства государственной идеи. Русским людям присущ своеобразный анархизм".

Это из книги Бердяева начала 1920-х годов. А вот другая цитата из бердяевского же сборника 1940-х годов:

"Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю".

© РИА Новости
Философ Николай Александрович Бердяев (справа), его супруга Лидия Бердяева (слева), писатель и переводчица Аделаида Герцык-Жуковская (в центре). Крым. Начало ХХ века.
Так кто же такой, по Бердяеву, русский человек: анархист или государственник? Нет ответа, не дает ответа… как гоголевская птица-тройка.

А вот еще, Бердяева же, цитата: Россия – страна крайностей. А чуть ниже: русские крайние и в своей срединности…

Видный философ Русского Зарубежья Иван Александрович Ильин называл подобные умственные "шараханья" и несоответствия у Бердяева точным и емким определением – "белибердяевщина"…

Бердяев в эмиграции написал много книг: "Философия неравенства", "Смысл истории", "Возрождение средневековья", "Русская идея"…

В эти годы в мире происходят: великая депрессия, коллективизация, приход к власти Гитлера, победное шествие ГУЛАГа по стране освобожденного пролетариата, аншлюс Австрии, захват Германией Чехии, раздел Польши, мировая война…

"Уже в самом начале освобождения Парижа, – вспоминал Бердяев, – произошло в нашей жизни событие, которое было мною пережито очень мучительно. После мучительной болезни умер наш дорогой Мури". Поясню: Мури – это любимый кот Николая Александровича…

А после окончания войны Бердяев принял советское гражданство, но в СССР не поехал.

В 1942-1948 годах он был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Но как-то не сложилось.

Многие говорили: Бердяев вполне мог стать крупным политическим деятелем. Но не стал – помешал аристократический радикализм и постоянная "смена вех". Он мог стать блестящим писателем, но, по верному замечанию одного из современников, этот его незаурядный дар был похож на запушенный сад, безнадежно заросший бурьяном. 

© Фото : Public Domain
Русский философ Николай Бердяев
О Бердяеве можно сказать так: в прошлом у него было великое будущее…

Иван Александрович Ильин верно подметил, что всю философию Бердяева в целом надо воспринимать как публицистику, не прошедшую критический отбор. Независимо от того, поносит Бердяев что-либо или превозносит, считал Ильин, то, что Николай Александрович при этом создает, это всегда "его субъективные химеры". А посему – "мудро будет поступать тот, кто будет читать и слушать Бердяева с крайней осторожностью"…

А впрочем, Николаю Александровичу повезло: и с "философским пароходом", и с наследством, которое он получил в эмиграции – ведь многие туда прибыли нищими. А главное – с тем, что он мог себе позволить, посиживая в удобном кресле в своем доме в парижском предместье, менять "вехи" и не опасаться ни за какие последствия. 

В этом выпуске вы также услышите:

– Великий князь Александр Невский.

– Елизавета Петровна отменяет смертную казнь.

"Российская летопись": бердяевские химеры России
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