Очередной выпуск программы "Мастера" посвящается юбилею Народной артистки СССР, одной из самых красивых женщин кинематографа Элины Быстрицкой. О выборе профессии, съемках фильма "Тихий Дон", а также о том, что спасет мир – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Элина Быстрицкая: без духовности невозможно жить Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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