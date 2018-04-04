"Визави с миром". М. Хазин об экономике, деле Скрипаля и высылке дипломатов

О перспективах России в ВТО и планах США в отношении организации, экономической ситуации в нашей стране и основных препятствиях для экономического роста в эфире радио Sputnik рассказывает экономист Михаил Хазин.

"Визави с миром". М. Хазин об экономике, деле Скрипаля и высылке дипломатов Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о системных "либерах" в России и об их причастности к "международному бизнесу", о том, с какими западными странами у России есть перспективы плодотворного сотрудничества на данном этапе и об отношениях США с Северной Кореей. Кроме того, эксперт высказал мнение о позиции Великобритании в "деле Скрипаля", о высылке российских дипломатов, о реальных причинах подобной провокации со стороны Великобритании и о том, чем может грозить высылка дипломатов отношениям России и ЕС.

"Визави с миром". М. Хазин об экономике, деле Скрипаля и высылке дипломатов Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: экономист Михаил Хазин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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