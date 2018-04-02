РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"КомпАс". Эксперт: Ким Чен Ын изменил правила игры

13:5502.04.2018
(обновлено: 14:24 02.04.2018)
01100
Пхеньян был вынужден поменять стратегию по корейскому урегулированию из-за давления Китая. Теперь КНДР выбрала другой путь. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов.

На минувшей неделе, 25-28 марта, состоялся первый зарубежный визит лидера КНДР Ким Чен Ына. Он посетил Пекин, где вместе с председателем КНР обсудил вопросы межкорейского урегулирования, денуклеаризации и подготовку к ряду саммитов. На 27 апреля запланирована встреча Ким Чен Ына с главой Южной Кореи Мун Чже Ином. Кроме того, до начала мая северокорейский лидер намерен провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Япония также предложила КНДР провести двусторонний саммит. При этом Вашингтон и Сеул хоть и приветствуют шаги Ким Чен Ына на международной арене, выступают за продолжение давления на его страну. 

Воинственная политика КНДР не оправдала себя в 2017 году, поэтому теперь Пхеньян выбрал другой стиль поведения. О причинах такого разворота рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

© радио Sputnik
Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов
"Я думаю, что комплекс факторов подействовал на Ким Чен Ына. Он действительно оказался в состоянии изоляции. Причем Пхеньян вел крайне опасную, но очень выверенную игру, надо отдать ему должное. Потенциал этой игры был исчерпан, и нужно было менять правила. Надо было менять игру с шахмат на карты. Заявления Ким Чен Ына в начале января о том, что КНДР готова к диалогу с Южной Кореей и США по урегулированию общей ситуации на Корейском полуострове, можно трактовать как смену игры. Это резкая смена стратегии поведения, сильный ход, свойственный стилю восточных игр. То есть дипломатическая игра началась даже не с приезда бронепоезда в Китай на переговоры, а намного раньше", – сказал Владимир Терехов.  

Объединение Южной и Северной Корей возможно только в далеком будущем и при выполнении огромного количества условий всеми заинтересованными сторонами, считает эксперт. Но есть и цели более достижимые.

"Далеко загадывать сейчас невозможно, хотя дальнюю цель хотелось бы нарисовать. Что мы хотим получить в итоге на Корейском полуострове? Я думаю, что нет такого решения, которое бы устроило все стороны. Но можно найти такое решение, которое бы более или менее устраивало всех. У меня эта ситуация вызывает ассоциацию с Австрией. С момента окончания Второй мировой войны и до середины 50-х годов прошлого века она была поделена на зоны оккупации между США, Великобританией, Францией и СССР. И было решено восстановить государственность Австрии. Был заключен договор, согласно которому все страны выводили свои войска, а в Австрии был принят закон о нейтралитете (Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный в Вене 15 мая 1955 года – прим. ред.). Получилось так,  что в Европе шла холодная война, но в самом ее центре образовался нейтральный анклав. Я пока не вижу особых улучшений в отношениях США и КНДР, но некий очаг нейтралитета можно было бы в принципе получить на Корейском полуострове. Сначала достичь стабильности, а потом, опираясь на эту стабильность, решать корейскую проблему, причем в самом широком плане. Формат проблемы гораздо шире, чем ракетная программа КНДР", – отметил Владимир Терехов. 

"КомпАс". Эксперт: Ким Чен Ын изменил правила игры
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "Компас":

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена