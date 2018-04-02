"КомпАс". Эксперт: Ким Чен Ын изменил правила игры

Пхеньян был вынужден поменять стратегию по корейскому урегулированию из-за давления Китая. Теперь КНДР выбрала другой путь. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов.

На минувшей неделе, 25-28 марта, состоялся первый зарубежный визит лидера КНДР Ким Чен Ына. Он посетил Пекин, где вместе с председателем КНР обсудил вопросы межкорейского урегулирования, денуклеаризации и подготовку к ряду саммитов. На 27 апреля запланирована встреча Ким Чен Ына с главой Южной Кореи Мун Чже Ином. Кроме того, до начала мая северокорейский лидер намерен провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Япония также предложила КНДР провести двусторонний саммит. При этом Вашингтон и Сеул хоть и приветствуют шаги Ким Чен Ына на международной арене, выступают за продолжение давления на его страну.

Воинственная политика КНДР не оправдала себя в 2017 году, поэтому теперь Пхеньян выбрал другой стиль поведения. О причинах такого разворота рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

© радио Sputnik Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов

"Я думаю, что комплекс факторов подействовал на Ким Чен Ына. Он действительно оказался в состоянии изоляции. Причем Пхеньян вел крайне опасную, но очень выверенную игру, надо отдать ему должное. Потенциал этой игры был исчерпан, и нужно было менять правила. Надо было менять игру с шахмат на карты. Заявления Ким Чен Ына в начале января о том, что КНДР готова к диалогу с Южной Кореей и США по урегулированию общей ситуации на Корейском полуострове, можно трактовать как смену игры. Это резкая смена стратегии поведения, сильный ход, свойственный стилю восточных игр. То есть дипломатическая игра началась даже не с приезда бронепоезда в Китай на переговоры, а намного раньше", – сказал Владимир Терехов.

Объединение Южной и Северной Корей возможно только в далеком будущем и при выполнении огромного количества условий всеми заинтересованными сторонами, считает эксперт. Но есть и цели более достижимые.

"Далеко загадывать сейчас невозможно, хотя дальнюю цель хотелось бы нарисовать. Что мы хотим получить в итоге на Корейском полуострове? Я думаю, что нет такого решения, которое бы устроило все стороны. Но можно найти такое решение, которое бы более или менее устраивало всех. У меня эта ситуация вызывает ассоциацию с Австрией. С момента окончания Второй мировой войны и до середины 50-х годов прошлого века она была поделена на зоны оккупации между США, Великобританией, Францией и СССР. И было решено восстановить государственность Австрии. Был заключен договор, согласно которому все страны выводили свои войска, а в Австрии был принят закон о нейтралитете (Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный в Вене 15 мая 1955 года – прим. ред.). Получилось так, что в Европе шла холодная война, но в самом ее центре образовался нейтральный анклав. Я пока не вижу особых улучшений в отношениях США и КНДР, но некий очаг нейтралитета можно было бы в принципе получить на Корейском полуострове. Сначала достичь стабильности, а потом, опираясь на эту стабильность, решать корейскую проблему, причем в самом широком плане. Формат проблемы гораздо шире, чем ракетная программа КНДР", – отметил Владимир Терехов.

"КомпАс". Эксперт: Ким Чен Ын изменил правила игры Your browser does not support HTML5 audio

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