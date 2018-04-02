"КомпАс". Эксперт: Ким Чен Ын изменил правила игры

На минувшей неделе, 25-28 марта, состоялся первый зарубежный визит лидера КНДР Ким Чен Ына. Он посетил Пекин, где вместе с председателем КНР обсудил вопросы межкорейского урегулирования, денуклеаризации и подготовку к ряду саммитов. На 27 апреля запланирована встреча Ким Чен Ына с главой Южной Кореи Мун Чже Ином. Кроме того, до начала мая северокорейский лидер намерен провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Япония также предложила КНДР провести двусторонний саммит. При этом Вашингтон и Сеул хоть и приветствуют шаги Ким Чен Ына на международной арене, выступают за продолжение давления на его страну.
Воинственная политика КНДР не оправдала себя в 2017 году, поэтому теперь Пхеньян выбрал другой стиль поведения. О причинах такого разворота рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.
Объединение Южной и Северной Корей возможно только в далеком будущем и при выполнении огромного количества условий всеми заинтересованными сторонами, считает эксперт. Но есть и цели более достижимые.
"Далеко загадывать сейчас невозможно, хотя дальнюю цель хотелось бы нарисовать. Что мы хотим получить в итоге на Корейском полуострове? Я думаю, что нет такого решения, которое бы устроило все стороны. Но можно найти такое решение, которое бы более или менее устраивало всех. У меня эта ситуация вызывает ассоциацию с Австрией. С момента окончания Второй мировой войны и до середины 50-х годов прошлого века она была поделена на зоны оккупации между США, Великобританией, Францией и СССР. И было решено восстановить государственность Австрии. Был заключен договор, согласно которому все страны выводили свои войска, а в Австрии был принят закон о нейтралитете (Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный в Вене 15 мая 1955 года – прим. ред.). Получилось так, что в Европе шла холодная война, но в самом ее центре образовался нейтральный анклав. Я пока не вижу особых улучшений в отношениях США и КНДР, но некий очаг нейтралитета можно было бы в принципе получить на Корейском полуострове. Сначала достичь стабильности, а потом, опираясь на эту стабильность, решать корейскую проблему, причем в самом широком плане. Формат проблемы гораздо шире, чем ракетная программа КНДР", – отметил Владимир Терехов.
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