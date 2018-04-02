"Российская летопись": зачем Петру понадобился "всепьянейший собор"

Бывший ученик Никиты Зотова – император Петр – от души поиздевался над своим учителем. Но похоже, что метил-то он не в Зотова, а куда выше. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Триста лет назад скончался Никита Моисеевич Зотов, учитель и дядька царевича Петра, будущего императора России.

До назначения в 1677 году учителем Петра Зотов прошел обычную карьеру московского допетровского чиновника: служил в различных приказах, министерствах, в современном понимании.

Учителей к царевичам, как свидетельствует писатель того времени Григорий Котошихин, выбирали из приказных дьяков – "учительных людей тихих, кротких и небражников".

Историк В.О. Ключевский, говоря о Зотове, признает его и учительным, и добропорядочным. Но почему-то отказывает дьяку в воздержании от вина. Это, на мой взгляд, несправедливо. Ключевский не приводит никаких свидетельств современников о пристрастии молодого Зотова к вину. Историк лишь замечает, что впоследствии Петр I назначил своего учителя "князем-папой Всепьянейшего собора". Но это было значительно позднее. А в 1677 году – с какой стати царице и ее окружению назначать учителем к Петру пьющего дьяка? Могли было вполне найти и непьющего. Тем более что Зотов ничем не выделялся из среды прочих приказных и был очень далек от царских палат. Так что, надо признать, что в данном случае Зотов, если так можно выразиться, оклеветан Ключевским. Историк попросту экстраполировал известное будущее Зотова на его же неизвестное прошлое.

© РИА Новости Миниатюра из книги П. Крекшина "Лицевой список жития Петра Великого" "Дьяк Никита Зотов обучает Петра I фортификации и военному делу " (1680 г.)

Но вернемся в 1677 год, когда 33-летний дьяк Аникита Зотов был приставлен учителем к 5-летнему царевичу Петру. Испытание Зотова проводил сам Симеон Полоцкий – знаменитый ученый и богослов. Экзамен прошел успешно. Взыскательный Полоцкий признал дьяка в науках твердым и во взглядах богобоязненным. Чему учил Зотов Петра? Ну, конечно, грамоте, чтению божественных книг – Новый Завет, Часослов, Псалтырь, а также ряда сборников, называвшихся "Потешными книгами с кунштами", то есть с картинками. Эти книги были своеобразным сводом всемирной истории и географии.

Ученик сильно привязался к учителю. С тех пор они стали неразлучны. В 1701 году Петр назначил Зотова ближним советником и генерал-президентом ближней канцелярии. В тогдашней государственной иерархии это был второй пост после князя-кесаря, который носил князь Ромодановский. И тогда же по желанию царя бывший учитель стал "князем-папой всешутейшего и всепьянейшего собора". А также "всея Яузы и всего Кокуя патриархом".

Ключевский пишет: "Петр старался облечь свой разгул с соратниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возник всепьянейший собор во главе с князем-папой. При нем был конклав 12-ти кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших такие непотребные прозвища, что они ни при каких условиях не могут быть оглашены в печати"…

Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и постановления "папы" и других лиц пьяной иерархии. Первейшей заповедью собора было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. Ключевский делает вывод: "Это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, вероотступлением"…

Откуда появились такие кощунственные выходки Петра по отношению к православной церкви? Тут, конечно, сказалось влияние Немецкой слободы, в основе своей протестантской. Историки также пишут, что царь, посетив Англию, остался в восхищении от тамошнего устройства церкви, находящегося в подчинении у светской власти. Тогда-то Петр, наверно, и задумался о введении в России синодального устройства церкви. И начал он, как и впоследствии большевики, с антицерковной пропаганды. А наглядным ее воплощением и стал всепьянейший собор. Большевики пошли даже дальше – организовали Союз воинствующих безбожников. А что, по сути, вышло? Атеизм стал новой религией. Они просто возвели неверие в веру. Что можно придумать более нелепое?

Что касается опять же всепьянейшего собора. Петр и тут не был оригинален. Современная ему Европа вовсю боролась с папским престолом. Все кощунственные выходки Петра против православной церкви напоминают сатирические выпады протестантов против католического Рима. Те ругали папу, а Петр целил в патриаршество. Вот и вся разница. Так что со стороны Петра все эти всепьянейшие соборы были просто плагиатом. В нынешние времена его бы потянули в суд за нарушение авторских прав…

А в итоге все эти петровские фантазии вылились в грандиозные попойки. По свидетельству современников, на петровских гульбищах некоторые даже умирали от непомерного количества выпитого. Тогда же о смертельном уровне промилле не ведали…

Сохранился портрет Аникиты Зотова. На нем изображен немолодой человек, с грубоватыми чертами лица, в простом платье, с непокрытой головой. Царь сделал ему немало подарков. Зотов даже был возведен в графское достоинство, хотя потом Петр запретил его сыновьям пользоваться титулом.

Впрочем, судя по всему, бывший ученик больше глумился над Зотовым, нежели испытывал к нему простое и вполне понятное и естественное в данном случае чувство благодарности. Апофеозом издевательских фантазий Петра стало устройство в 1715 году свадьбы бывшего царского учителя. Причем незадолго до этого старый Зотов умолял царя отпустить его на покой в Москву, где хотел постричься в монахи. Петр не внял мольбам и женил 70-летнего старика на некоей разбитной вдове Стремоуховой. Шутовской свадьбе предшествовало вполне серьезное венчание у могил царей и великих князей в Архангельском соборе Кремля. Брак оказался непродолжительным: через три года Аникита Зотов скончался…

В этом выпуске вы также услышите:

– Камергер Резанов. Подлинная история "Юноны" и "Авось".

– Андрей Николаевич Муравьев – религиозный писатель и генерал-инспектор пономарства.

"Российская летопись": зачем Петру понадобился "всепьянейший собор" Your browser does not support HTML5 audio

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