"Российская летопись": зачем Петру понадобился "всепьянейший собор"

Триста лет назад скончался Никита Моисеевич Зотов, учитель и дядька царевича Петра, будущего императора России.
До назначения в 1677 году учителем Петра Зотов прошел обычную карьеру московского допетровского чиновника: служил в различных приказах, министерствах, в современном понимании.
Учителей к царевичам, как свидетельствует писатель того времени Григорий Котошихин, выбирали из приказных дьяков – "учительных людей тихих, кротких и небражников".
Историк В.О. Ключевский, говоря о Зотове, признает его и учительным, и добропорядочным. Но почему-то отказывает дьяку в воздержании от вина. Это, на мой взгляд, несправедливо. Ключевский не приводит никаких свидетельств современников о пристрастии молодого Зотова к вину. Историк лишь замечает, что впоследствии Петр I назначил своего учителя "князем-папой Всепьянейшего собора". Но это было значительно позднее. А в 1677 году – с какой стати царице и ее окружению назначать учителем к Петру пьющего дьяка? Могли было вполне найти и непьющего. Тем более что Зотов ничем не выделялся из среды прочих приказных и был очень далек от царских палат. Так что, надо признать, что в данном случае Зотов, если так можно выразиться, оклеветан Ключевским. Историк попросту экстраполировал известное будущее Зотова на его же неизвестное прошлое.
Ученик сильно привязался к учителю. С тех пор они стали неразлучны. В 1701 году Петр назначил Зотова ближним советником и генерал-президентом ближней канцелярии. В тогдашней государственной иерархии это был второй пост после князя-кесаря, который носил князь Ромодановский. И тогда же по желанию царя бывший учитель стал "князем-папой всешутейшего и всепьянейшего собора". А также "всея Яузы и всего Кокуя патриархом".
Ключевский пишет: "Петр старался облечь свой разгул с соратниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возник всепьянейший собор во главе с князем-папой. При нем был конклав 12-ти кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших такие непотребные прозвища, что они ни при каких условиях не могут быть оглашены в печати"…
Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и постановления "папы" и других лиц пьяной иерархии. Первейшей заповедью собора было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. Ключевский делает вывод: "Это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, вероотступлением"…
Что касается опять же всепьянейшего собора. Петр и тут не был оригинален. Современная ему Европа вовсю боролась с папским престолом. Все кощунственные выходки Петра против православной церкви напоминают сатирические выпады протестантов против католического Рима. Те ругали папу, а Петр целил в патриаршество. Вот и вся разница. Так что со стороны Петра все эти всепьянейшие соборы были просто плагиатом. В нынешние времена его бы потянули в суд за нарушение авторских прав…
А в итоге все эти петровские фантазии вылились в грандиозные попойки. По свидетельству современников, на петровских гульбищах некоторые даже умирали от непомерного количества выпитого. Тогда же о смертельном уровне промилле не ведали…
Сохранился портрет Аникиты Зотова. На нем изображен немолодой человек, с грубоватыми чертами лица, в простом платье, с непокрытой головой. Царь сделал ему немало подарков. Зотов даже был возведен в графское достоинство, хотя потом Петр запретил его сыновьям пользоваться титулом.
Впрочем, судя по всему, бывший ученик больше глумился над Зотовым, нежели испытывал к нему простое и вполне понятное и естественное в данном случае чувство благодарности. Апофеозом издевательских фантазий Петра стало устройство в 1715 году свадьбы бывшего царского учителя. Причем незадолго до этого старый Зотов умолял царя отпустить его на покой в Москву, где хотел постричься в монахи. Петр не внял мольбам и женил 70-летнего старика на некоей разбитной вдове Стремоуховой. Шутовской свадьбе предшествовало вполне серьезное венчание у могил царей и великих князей в Архангельском соборе Кремля. Брак оказался непродолжительным: через три года Аникита Зотов скончался…
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