Обсуждаем ключевые новинки литературы нон-фикшн, "русские сезоны" на международной ярмарке детской книги в Болонье и андерсеновскую медаль иллюстратора Игоря Олейникова.

"Дневник читателя". "Душа осьминога" и "Триумф семян" Your browser does not support HTML5 audio

– Российский иллюстратор Игорь Олейников стал обладателем самой престижной награды в области детской литературы – премии имени Ханса Кристиана Андерсена.

– Тетя Таня Веденеева: "Я – жираф".

Участники:

– Татьяна Веденеева, актриса;

– Павел Подкосов, директор издательства "Альпина нон-фикшн";

– Михаил Визель, критик, переводчик, главный редактор портала "Год литературы".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

На этой неделе в России было не до книжных новостей – трагедия в Кемерово вытеснила все остальное. Мы скорбели по погибшим в страшном пожаре, обнимали своих детей и читали им только добрые сказки, где нет и не может быть драконов, пожаров и запертых замков.

А в мире тем временем много говорили о детской литературе – с 26 по 29 марта в итальянской Болонье работала крупнейшая в мире международная ярмарка детской книги. И "Русские сезоны" в Италии начались уже в первый день. Наш соотечественник иллюстратор Игорь Олейников стал обладателем самой престижной мировой награды в области детской литературы – премии имени Ханса Кристиана Андерсена.

В шорт-лист премии входят две номинации – авторы и иллюстраторы. Всего в списке было пять детских писателей (среди них француженка Мари-Од Мюрай и знаменитый шведский сказочник Ульф Старк) и шесть иллюстраторов. Лучшим книжным художником стал Игорь Олейников, очень известный и легко узнаваемый иллюстратор, который пришел в детскую книгу из анимации. В свое время именно он рисовал мультфильмы "Тайна третьей планеты", "Сказка о царе Салтане" и другие. Среди книг с его иллюстрациями "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Хоббит" Толкина, "Приключения барона Мюнхгаузена" Распе, "Приключения мышонка Десперо" Кейт ДиКамилло и многие другие.

Лучшим детским автором 2018 года названа писательница Эйко Кадоно, признанный классик японской литературы. В России она известна благодаря анимационному фильму Хаяо Миядзаки "Служба доставки Кики", который создан по одноименному роману Кадоно.

Подробнее об атмосфере на ярмарке в программе рассказывает переводчик, критик, главный редактор портала "Год литературы" Михаил Визель.

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Специально для проекта Animal Book актриса Татьяна Веденеева, знаменитая тетя Таня из передачи "Спокойной ночи, малыши", написала книжку про жирафа, которая так и называется "Я — жираф". О проекте и о то, почему она выбрала именно жирафа, актриса рассказала "Дневнику читателя".

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Не только жирафы удивляют нас своим интеллектом. В издательстве "Альпина нон-фикшн" вышла большая и серьезная книга про одного из гениальных живых существ – осьминога.

У него есть интеллект, и он способен выполнять несколько действий одновременно. У него есть собственный характер, а его огромное тело способно проникать в самые маленькие щели. Он способен выбраться из завинченной банки и спустить воду в огромном аквариуме, он умеет дружить с людьми и обниматься. Мозг осьминога состоит из 75 долей, а человеческий только из четырех. Книга Сай Монтгомери "Душа осьминога. Тайны сознания удивительного существа" рассказывает об этих невероятных "инопланетянах" на Земле.

Монтгомери изучала осьминогов в лабораториях и аквариумах, на открытой воде во Французской Полинезии и Мексиканском заливе. То, что она пишет, полностью переворачивает наши представления об этих древних и невероятно умных и креативных существах. "Душа осьминога" – бестселлер The New York Times и лучшая научно-популярная книга года по версии Library Journal. На русском языке вышла в переводе Ирины Евстигнеевой в издательстве "Альпина нон-фикшн".

В этом выпуске о книге рассказывает директор издательства Павел Подкосов, которого "Душа осьминога" просто заворожила. Также он поделился подробностями о захватывающей книге Тора Хэнсона "Триумф семян" о том, как споровые – мхи, папоротники, хвощи – проиграли семенам эволюционную битву, и о том, что значили и значат для истории человеческих цивилизаций перец, кофе, хлопок.

Также он рассказал о работе доктора медицинских наук Стивена Липкина и научного журналиста Джона Луома "Время генома. Как генетические технологии меняют наш мир и что это значит для нас" об огромном потенциале и серьезных опасностях генетических технологий.