"Мастера". Валерий Сюткин: надо быть легким и независимым

Очередной выпуск программы посвящен юбилею Валерия Сюткина. О своем секрете молодости, главной формуле счастья, а также о том, почему надо невзгоды переносить с достоинством, а успехи принимать со смирением, рассказывает Валерий Сюткин.

«Мастера». Валерий Сюткин: надо быть легким и независимым Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженный артист России, известный певец, музыкант, композитор Валерий Сюткин.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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