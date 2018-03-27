"Визави с миром". Киновед Ирина Павлова о российском кинематографе и ММКФ

О предстоящем Международном Московском кинофестивале (ММКФ) и о том, что нужно сделать, чтобы вернуть кинофестивалю былую популярность, в эфире радио Sputnik рассказывает киновед Ирина Павлова.

"Визави с миром". Киновед И.Павлова о российском кинематографе и о ММК Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о ситуации в российском кинематографе – о телевизионных сериалах и о фильмах, которые были в прокате в последнее время, о том, допустим ли вымысел в художественных фильмах, основанных на реальных событиях, о недавней церемонии награждения премии "Оскар" в США и о том, что происходит сегодня во французском и итальянском кинематографе.

"Визави с миром". Киновед И.Павлова о российском кинематографе и о ММК Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: киновед, кинокритик Ирина Павлова.

Ведущий: Армен Оганесян.

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