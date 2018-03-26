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"Российская летопись": "Хомякова роща", Иванов-Шиц и "Дом анархии"

10:3026.03.2018
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Ну кто не знает "Хомяковой рощи"?! Был такой веселый мини-парк в самом центре Москвы. Москвичи требуют его вернуть. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать восьмого марта 1865 года родился архитектор Илларион Александрович Иванов-Шиц. Признанный мастер стиля модерн. Он много работал, в основном в Москве. По его проектам, в частности, построен комплекс зданий Морозовской детской больницы, Купеческий клуб, в котором ныне располагается театр "Ленком". А еще он построил здание Торгового дома Хомякова на углу Кузнецкого Моста и Петровки. С этим домом связана весьма интересная история. 

Владение на углу Кузнецкого Моста и Петровки, на стороне Большого театра, в XIX веке принадлежало знаменитому славянофилу Алексею Степановичу Хомякову. У него в гостях бывали многие известные лица той эпохи – Пушкин и Веневитинов, Баратынский и Языков, Гоголь и Мицкевич, историки Погодин и Шевырев. Рядом стоял другой дом – деревянный.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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Виды театров Москвы. Театр "Ленком"
В нем долгие годы находился актерский трактир Щербакова, в котором любили бывать все знаменитости сцены второй половины XIX столетия. Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья кроме  кредита  по  ресторану снабжал  актеров  деньгами на  дорогу и  никто не оставался  у него в долгу. Потом Щербаков умер, а здание в конце XIX века было разрушено в результате взрыва газа.

На его месте Алексей Степанович Хомяков задумал построить большой доходный дом. Нет, речь идет не о знаменитом славянофиле, а о его внучатом племяннике и полном тезке. Слава Богу, славянофил Хомяков умер за 30 с лишним лет до этого скандала.

Городская дума не утвердила план строительства нового дома. Она потребовала расширения улицы. Кузнецкий мост в этом месте был очень узким. Хомяков уперся: "Ведь земля моя!". Город предлагал купить этот клочок земли – небольшой треугольник на самом перекрестке Петровки и Кузнецкого Моста. Но Хомяков заломил астрономическую по тем временам сумму – 100 тысяч рублей. Город, естественно, предложение отклонил. Пытались припугнуть землевладельца, грозили высылкой из Москвы.

– Меня вы можете выселить. Я уеду, а собственность моя останется, – торжествующе отвечал Хомяков.

Он огородил свою землю решеткой и посадил там деревья. Острые на язык москвичи окрестили этот мини-парк "Хомяковой рощей".

Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать. Но поделать ничего не могли: тяжба Хомякова с городскими властями продолжалась долгих 12 лет. 

Но вдруг в один прекрасный день – ни решетки, ни "Хомяковой рощи" – булыжная мостовая. Как? Кто? – недоумевала Москва. Одни говорили, что родственники уговорили не срамить фамилию, другие – что Хомяков испугался судебного преследования. Всезнающий Гиляровский рассказал впоследствии, что рощу свел на нет известный в те годы газетный романист Алексей Михайлович Пазухин. На спор. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал ему газетную гранку, на которой была карикатура: осел, с лицом Хомякова, гуляет по роще…

Впрочем, Гиляровский не полностью рассказал эту историю. Эпилог ее не менее эффектен: после постановления московской Думы о принудительном отчуждении участка, Хомяков все-таки продал его городу. За 38 с половиной тысяч рублей. И эта сумма значительно превышала рыночную стоимость "Хомяковой рощи"!..

А пока шла война Хомякова с властями, архитектор Иванов-Шиц построил рядом с "рощей" красивый дом в стиле модерн. Правда, объемом меньше первоначально предполагавшегося. В советское время, да и в постсоветское, в нем располагались различные учреждения, министерства. В этом доме снимались некоторые сцены комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман". Именно здесь размещалось "Статистическое учреждение", в котором работали Калугина, Новосельцев, Самохвалов, чьи роли сыграли Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков и Олег Басилашвили.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пешеходы на улице Кузнецкий мост в Москве
Кстати, Кузнецкий Мост ныне стал пешеходной зоной. Теперь "Хомякова роща" уж никому не помешала бы. Почему бы не восстановить этот курьезный объект? В интернете эта тема уже обсуждается, и много голосов "за". Как ни крути, а ведь "Хомякова роща" стала частью истории столицы. Ее вполне можно записать в список вновь выявленных и восстановленных "культурно-курьезно-исторических" объектов…

И с другим творением Иванова-Шица – Купеческим клубом – тоже связан один курьез. Здание прекрасное получилось, интерьеры на загляденье. Туда стремилась попасть вся Москва: концерты, выступления литераторов, балы, маскарады. Что и говорить! Клуб богатый, одно слово – купеческий! Только библиотека насчитывала свыше 52 тысяч томов. Ею купцы очень гордились. Читали ли из нее что-нибудь? Бог весть! Об этом история умалчивает.

Во время Первой мировой войны Московское купеческое собрание отдало часть помещений клуба под военный лазарет, финансировало его содержание. Но самое интересное произошло после Октябрьской революции. Купеческий клуб, естественно, национализировали. И первыми его хозяевами стали – нет, не артисты ТРАМа (Театр рабочей молодежи, по нынешнему – Ленком) – а Московская федерация анархистских групп. И Купеческий клуб получил, пусть и ненадолго, новое название – "Дом анархии"…

В этом выпуске вы также услышите:

– Смерть Иоанна Грозного.

– Русский Козьма Медичи – благотворитель Солдатенков.

– "Очи черные" и их почти забытый создатель.

"Российская летопись": "Хомякова роща", Иванов-Шиц и "Дом анархии"
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