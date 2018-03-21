2018 - 2027 годы объявлены президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием детства. Какие проекты реализует Российская детская государственная библиотека? Как привить ребенку любовь к чтению? Об этом – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Мария Веденяпина: все начинается с детства Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": директор Российской государственной детской библиотеки Мария Александровна Веденяпина.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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