"Визави с миром". А. Манойло о выборах, "деле Скрипаля" и истерии Запада

Об итогах президентских выборов в России, причинах столь высокой явки избирателей и об оппозиции в нашей стране в эфире радио Sputnik рассказывает доктор политических наук, член научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло.

"Визави с миром". А.Манойло о выборах, "деле Скрипаля" и истерии Запада. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о причинах провала кандидата от Коммунистической партии РФ на президентских выборах, ситуации в Сирии и Корее, о том, чем грозит региону война в Йемене между коалицией суннитских государств и хуситами, о политических итогах первого года президентства в США Дональда Трампа и его противостоянии с оппозицией. Гость программы также расскажет об антироссийской истерии в странах Европы, "деле Скрипаля" и позиции Великобритании.

Гость программы: доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиверсии программы будет опубликована позднее.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!