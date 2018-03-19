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"КомпАс". Эксперт рассказал, зачем Лондон раздувает "дело Скрипаля"

13:5819.03.2018
(обновлено: 14:40 19.03.2018)
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Усиление России на международной арене не дает Западу покоя. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Необходимо регулярно создавать новые острые ситуации для очернения Москвы.

4 марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобритании утверждают, что их отравили нервнопаралитическим веществом российского производства. Несмотря на отсутствие каких-либо результатов расследования, премьер Тереза Мэй обвинила российские власти в организации покушения и посягательстве на суверенитет Соединенного Королевства. К Лондону присоединились США, Германия и Франция. Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании отношений с Москвой. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что отказ Лондона сотрудничать по "делу Скрипаля" – это грубейшее нарушение конвенции о запрещении химоружия. Россия в свою очередь возбудила уголовное дело по факту покушения в Великобритании на гражданку России Юлию Скрипаль. 

В США политики слишком расколоты, чтобы организовать новую кампанию против России. А Британии необходимо упрочить свой статус на фоне Brexit. Кроме того, Запад хочет увидеть, как далеко Россия готова зайти в критической ситуации, рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

"Мне кажется, что вся эта история была создана для того, чтобы с одной стороны спровоцировать Россию, а с другой – переключить внимание британцев с внутренних проблем на Россию и нагнетать вот эту атмосферу. То, что в действительности с содержательной точки зрения эта история – абсолютная чушь, очевидно. Исходить из того, что за неделю до выборов в России решили ликвидировать шпиона, который уже 8 лет не представляет интереса, от которого все, что могли, уже узнали, который ничего нового точно не расскажет, веществом, которое произвели в России? "Гениальный" план. Но западные СМИ активно подхватили эту тему, причем представляют все с безальтернативной точкой зрения" – сказал Генри Сардарян. 

© Сергей Мамонтов
Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Архивное фото
В Лондоне утверждают, что установили тип отравляющего вещества. По их данным, это был "Новичок" – изобретенный в СССР нервнопаралитический газ, который синтезировать могла якобы только Россия. Тем не менее, российской стороне образцы для анализа не предоставили. Кроме того, предполагаемый изобретатель "Новичка" Вил Мирзаянов в 1990-х годах эмигрировал в США. Генри Сардарян обращает внимание на то, что о заказчиках и исполнителях покушения нельзя судить по стране происхождения средства совершения преступления.

"Даже если исходить из того, что это вещество "Новичок", что тоже не доказано, то почему только из России (могло быть доставлено это вещество – прим. ред)? На это тоже нет доказательств. Этот вопрос поднимался в ООН: для того чтобы Великобритания могла точно установить, что это "Новичок", нужно знать, как его изготавливать. Если Лондон знает, как его создавать, значит, Россия не единственная страна, которая может это вещество произвести. Если исходить из такой логики, то в любой стране, где из автомата Калашникова убьют кого-нибудь, можно говорить, что это организовала Россия. Потому что автомат Калашникова был собран на территории Российской Федерации", – заключил Генри Сардарян. 

"КомпАс". Эксперт рассказал, зачем Лондон раздувает "дело Скрипаля"
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

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