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"Дневник читателя". Две истории, от которых вы не сможете оторваться

14:0916.03.2018
(обновлено: 14:10 16.03.2018)
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В этом выпуске обсуждаем книгу Донны Мабри "Мод. Откровенная история одной семьи" и драму Елены Михалковой "Нет кузнечика в траве", а также насыщенную программу русского стенда на книжном Салоне в Париже.

"Дневник читателя". Две истории, от которых вы не сможете оторваться
Также в программе: 

–  Русские писатели во Франции: изучаем программу Парижского книжного салона.

– "Мод" –  простая история американской женщины, которую обсуждают во всех книжных клубах.

Участники:

– Елена Михалкова, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

16 марта в столице Франции торжественно открылся Парижский книжный салон – один из крупнейших книжных форумов Европы. И поскольку этот год объявлен двусторонним годом литературы и языка в России и Франции, Россия принимает участие в Парижском салоне в качестве почетного гостя. 

Во Францию отправилось около 40 современных российских писателей, и как я уже рассказывала, курирует нашу делегацию знаменитая актриса и режиссер Фанни Ардан. Среди тех, кого можно увидеть во Франции в эти дни: Евгений Водолазкин и Людмила Улицкая, Захар Прилепин и Гузель Яхина, Андрей Геласимов и Марина Степнова, Алексей Иванов и Ольга Славникова, Дмитрий Глуховский, Яна Вагнер, Лев Данилкин, Владислав Отрошенко, Юрий Буйда и многие другие. Современная русская литература очень хорошо известна во Франции и активно переводится на французский язык. Поэтому за четыре дня –  с 16 по 19 марта –  наши авторы примут участие в 120 мероприятиях Салона.

Подробнее о программе Парижского книжного салона –  в этом выпуске "Дневника читателя", а также в эфире радио Sputnik.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

А пока поговорим о книге американской. Эту историю называют самой обсуждаемой во всех книжных клубах Америки, и думаю, не врут. Это простая и безыскусная, рассказанная очень спокойно история женщины по имени Мод. Она так и называется "Мод. Откровенная история одной семьи". Но это совершенно поразительная история об участи практически любой женщины всего каких-то сто с небольшим лет назад.  

Мод родилась в Америке в 1892 году. Она рано потеряла родителей, в 14 лет вышла замуж, но быстро стала вдовой, второго мужа полюбить так и не смогла, хотя родила ему еще четверых детей… На ее долю выпали непростые времена –  Первая мировая, эпидемия "испанки", Великая депрессия, Вторая мировая –  но ей некогда было сидеть сложа руки и оплакивать свою судьбу, она просто вставала и начинала все сначала. Книгу "Мод" написала ее внучка Донна – записала все те истории, которые бабушка рассказывала ей перед сном, но голоса Донны в книге нет. О своей жизни рассказывает сама Мод, рассказывает буднично и смиренно. Ее история еще и поэтому производит такое оглушительное впечатление. 

Восьмилетняя девочка, принимающая роды у старшей сестры, молоденькая девчушка без права голоса, не смеющая выразить свое мнение, женщина, потерявшая любовь и вынужденная выйти замуж за бесчувственного мужлана, и бесконечно без всякой помощи обстирывать, кормить и обшивать огромную семью… Муж даже не задумывается, что она может испытывать какие-то чувства или хотя бы усталость. Свекровь мечтает от нее избавиться, сестра осталась жить в другом городе – и это все равно, что на краю света… Мод не жалуется и не ропщет, даже когда теряет одного за другим любимых детей и остается жить с сыном, которого почти ненавидит… В общем, ком в горле… Читаешь –  и прогресс вместе с феминизмом перестают быть абстрактными словами. За ними труд, отчаяние, смирение тысяч и тысяч женщин. 

И не надо говорить, что это было сплошь и рядом. Потому что в этом и ужас: это было сплошь и рядом, причем совсем недавно! В Америке, в России, в Европе женщина  была полностью зависима от мужа, жила в доме на правах прислуги, была кухаркой, швеей, прачкой и даже акушеркой для себя самой. Даже когда оба пола формально уравняли в правах, появление женщин на избирательном участке вызывало насмешки. Голосовать разрешал закон, но запрещали мужья. Совсем недавно – четыре  поколения назад – еще  считалось, что женщина не должна решать ничего: ни кто будет президентом, ни сколько детей будет в семье. Как будто все это ее не касалось. Но это молчаливое поколение все-таки шаг за шагом решалось на перемены, и простая история Мод –  отличное тому подтверждение.

Внучка Мод, Донна Мабри, зарабатывала на жизнь шитьем –  как научила бабушка –  и продажей косметики. Уже на пенсии она решилась записать историю своей бабушки. Издательства ей отказали,  и Донна сама опубликовала книгу в интернете. Уже через несколько недель "Мод" обогнала раскрученные бестселлеры и разошлась миллионным тиражом. И я отлично понимаю почему. Книга Донны Мабри "Мод", пожалуй, самая сильная из недавно прочитанных мною книг. 

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Знаете, бывает, в руки попадает книга неизвестного автора с невыразительным названием. Но едешь, например, в поезде и читать принимаешься от скуки, а получаешь эмоции, на которые и не рассчитывал. Так получилось у меня с романом Елены Михалковой "Нет кузнечика в траве". Вообще Елена Михалкова –  автор детективов, "Нет кузнечика в траве" выходит в серии "Расследования Макара Илюшина и Сергея Бабкина", и романов про этих двух сыщиков у Михалковой уже больше десяти. Но я об этом не знала, как не знала и о том, что именно начинаю читать: у меня был электронный текст без обложки и без названия, и я провалилась в него, как Алиса в кроличью нору. 

Роман "Нет кузнечика в траве" на самом деле должен выходить вне серии, потому что это вещь гораздо более глубокая и важная, чем просто детектив. Хотя завязка вполне себе детективная: в Греции у моря муж, проснувшись, не находит в номере жену. Молодая женщина Ольга Гаврилова, в девичестве Белкина, пропала, исчезла.  Причем даже не взяла с собой любимую камеру –  то есть бросать мужа явно не планировала. Петр Гаврилов не находит себе места. Ленивой греческой полиции он не верит, поэтому нанимает столичных частных детективов –  Макара Илюшина и Сергея Бабкина –  и вызывает их из Москвы на место преступления. Примерно в этом месте Елена Михалкова начинает описывать жизнь Оли Белкиной в поселке Русма в самом начале девяностых,  и роман из детектива стремительно превращается в психологическую драму об обыденности и безнаказанности зла. 

Это оказалась непростая, временами очень тяжелая, но очень честно написанная история. О семейном насилии, о том, каково быть чудовищем и каково жить рядом с чудовищем, об Оле Белкиной, ее отце Николае и  лучшем друге Димке Синекольском в "Дневнике читателя" рассказывает Елена Михалкова

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