Какой портрет можно нарисовать по речи человека? Почему не надо "кормить" тролля? В какой ситуации надо выйти из коммуникации? Об этом – в очередном выпуске программы "Мастера", посвященном юбилею известного лингвиста, профессора Максима Кронгауза.

"Мастера". Максим Кронгауз: язык – это инструмент познания человека Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": известный лингвист, доктор филологических наук, профессор-исследователь и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Факультета гуманитарных наук / Школы филологии Высшей Школы Экономики Максим Кронгауз.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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