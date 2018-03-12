"Российская летопись": посмертные "скитания" головы Гоголя

Эксгумация останков Гоголя породила массу легенд. Как и положено в случае с автором "Вия", без чертовщины тут не обошлось. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать первого февраля по старому стилю (4 марта по новому) 1852 года скончался Николай Васильевич Гоголь.

В последние годы жизни писатель проживал в Москве у своего друга – графа Александра Петровича Толстого, бывшего обер-прокурора Святейшего Синода. Они были знакомы давно. Гоголь очень высоко ценил душевные качества Толстого – глубокую религиозность без оттенка фанатизма, душевную доброту. Распорядок дня Гоголя был всегда одинаков. Утром, выпив чашечку кофе, он выходил на прогулку на Никитский бульвар. И возвращаясь домой, уже знал, какую напишет первую строчку. А писал он стоя – за конторкой…

Гоголь в последние годы избегал больших компаний, общался только с ограниченным кругом своих друзей: семья Толстых, актер Щепкин, историк Погодин, славянофил Хомяков и его жена Екатерина Михайловна, сестра поэта Языкова. Ее Гоголь очень любил. И когда она скоропостижно скончалась в январе 1852 года, по свидетельству очевидцев, писатель совсем потерялся и, казалось, утратил последние силы. "Надобно уж умирать, – сказал он Хомякову, – а я уж готов и умру".

© Фото Фотопортрет Николая Васильевича Гоголя работы фотографа Сергея Левицкого

Что касается второго тома "Мертвых душ". Гоголь хотел, чтобы граф Толстой передал рукопись московскому митрополиту Филарету, чтобы тот сам, по своему усмотрению уничтожил неудачные главы. Филарет был очень популярен в старой столице благодаря своему уму и благочестию.

Но Толстой отказался принять рукопись, понимал, что это тяжелое бремя. Гоголь понял чувства друга и принял решение сам. В ночь на 12 февраля 1852 года он долго молился. Потом приказал своему слуге мальчику Семену посильнее растопить камин и подать портфель с бумагами. Что-то он из него выложил, что-то возвратил на место. Выложенные из портфеля бумаги он бросил в огонь. А потом, крестясь, лег в постель, и горько заплакал.

Традиционно считается, что Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" или какую-то его часть. Но рукопись второго тома позже нашли среди книг писателя. И что он жег в камине – до сих пор загадка.

Гоголь скончался на утро 21 февраля старого стиля. В день похорон его отпевали в университетской церкви святой Татианы. Гроб был завален камелиями, на голове писателя – лавровый венок.

На панихиду в храм пришло много народу. Среди них был и начинающий тогда драматург Александр Николаевич Островский. Его первую комедию "Свои люди – сочтемся" Гоголь слышал в авторском исполнении в доме своего друга – историка Погодина.

Островский, стоявший во время панихиды в дверях церкви, услышал любопытный разговор. Какой-то полковник, привлеченный толпой людей, зашел в храм и спросил у церковного сторожа:

– Какого генерала хоронят?

– Не могу знать, кого хоронят, а только не генерала, – отвечал сторож.

– Может, статский какой генерал? – допытывался полковник.

И ничего не добившись от малограмотного сторожа, спросил у стоявшего рядом Островского: "Кого же хоронят?"

– Гоголя, – тихо сказал драматург.

– Гоголя… Такого не слыхал. Кто он?

– Титулярный советник, – насмешливо разъяснил какой-то студент.

– Т-и-т-у-л-я-р-н-ы-й! Тьфу-ты, пропасть! – сказал полковник, недоумевая, за что такие почести титулярному советнику.

И было от чего полковнику удивляться: чин титулярного советника равнялся всего лишь званию армейского капитана.

Крышку гроба закрывал Щепкин. Когда спустя 11 лет умирал сам Михаил Семенович, он произнес: скорее к Гоголю…

По завещанию Гоголя похоронили в Свято-Даниловом монастыре, в ногах у Екатерины Михайловны Хомяковой. На могиле писателя было установлено два памятника: высокий саркофаг из черного мрамора и гранитная глыба с высоким крестом – так называемая Голгофа. Среди надписей, высеченных на мраморном надгробии, была строка из книги пророка Иеремии: "Горьким словом моим посмеются".

Но эта история имела продолжение уже в советские времена. В 1931 году, перед уничтожением некрополя Свято-Данилова монастыря, прах Гоголя решили перенести на Новодевичье кладбище. При вскрытии могилы Гоголя присутствовала группа известных советских писателей – Владимир Лидин, Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Михаил Светлов и другие. Потом столько появилось вранья об эксгумации! И еще долго добросовестные исследователи опровергали эти небылицы: что де голову Гоголя так и не нашли, что лежал он на боку. В общем, образно говоря, советские писатели экстраполировали чертовщину ранних повестей Гоголя на его посмертную судьбу.

© Фото : Российский Аукционный дом Гоголь Н. В. Похождения Чичикова, или мертвые души. Поэма

Михаил Афанасьевич Булгаков потом остроумно обыграл эти слухи в истории с головой покойного Берлиоза. А еще: на могиле автора "Мастера и Маргариты" установлен камень-"голгофа", который ранее стоял на могиле Гоголя. Автору "Мертвых душ" поставили другой памятник, а "голгофу" за ненадобностью бросили в яму, где ее и отыскала вдова Булгакова.

Но вернемся к эксгумации. Лидин впоследствии рассказывал, что отрезал кусок от сюртука Гоголя, который переплетчик вделал в футляр первого издания "Мертвых душ". Лидин очень гордился этим артефактом, всем его показывал. Другой литератор отрезал кусок позумента с гроба. А еще один украл ребро Гоголя…

Молодым советским писателям даже не пришло в голову, что их деяния не просто омерзительно кощунственны, но еще и подпадают под несколько статей уголовного кодекса: мародерство, надругательство над останками умерших, надругательство над могилой.

Оправдать этих "инженеров человеческих душ", как в СССР иногда называли писателей, нельзя, но все-таки стоит напомнить, что в те годы очень многие не ведали, что творят.

Кстати, тот же Лидин написал, что в Бахрушинском театральном музее имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа. И один из них, как предполагают, как раз и принадлежит Гоголю.

Это напоминает анекдот про французский музей, где выставлены два черепа Наполеона: один – молодого Бонапарта, а другой – уже зрелого императора…

В этом выпуске вы также услышите:

– Петр Павлович Ершов, автор сказки "Конек-горбунок".

"Российская летопись": посмертные "скитания" головы Гоголя Your browser does not support HTML5 audio

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