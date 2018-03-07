Большой роман о семейных отношениях "Собиратели ракушек", новая книга Кейт Аткинсон "Витающие в облаках", семейная сага Марины Москвиной "Крио", роман Хлои Бенджамин "Бессмертники" о непредсказуемости жизни и книга-спасение для молодых родителей "Мама на нуле" – в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Лучшие книжные подарки для женщин Your browser does not support HTML5 audio

– "Мама на нуле". Книга, которая поможет найти в себе силы двигаться дальше.

– "Бессмертники" – книга молодой калифорнийской писательницы Хлои Бенджамин.

Участники:

–Анастасия Изюмская, автор книги "Мама на нуле";

–Татьяна Стоянова, сотрудница "Редакции Елены Шубиной".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

В честь Восьмого марта и долгожданной весны, да и просто без повода, ради хорошего настроения дарите женщинам цветы и хорошие книги! Цветы выбирайте сами, а вот с книгами я помогу. В этом выпуске несколько книг для женщин разного возраста и разных пристрастий, чтобы вы могли выбрать книжный подарок для мамы, для любимой, для подруги, сестры или бабушки.

Книга для мамы.

Буквально на днях на русском языке вышел роман английской писательницы Розамунды Пилчер "Собиратели ракушек". Это большой роман о семейных отношениях и, в определенном смысле, о проблеме отцов и детей. Главная героиня, Пенелопа Килинг, дочь довольно известного художника и мать троих детей. В романе ей 64, и многое уже позади. Но Розамунда Пилчер, конечно, постепенно расскажет о прошлом своей героини – и о богемном детстве в Лондоне, и о несчастливом замужестве во время войны, и о единственном мужчине, которого Пенелопа любила по-настоящему и об отношениях с детьми. Детей у Пенелопы трое – две дочери и сын – они очень разные по характеру и по отношению к жизни, но Пенелопа научилась принимать их такими, какие они есть. Отец Пенелопы – довольно известный художник Лоуренс Стерн. И однажды женщина узнает, что написанная отцом картина "Собиратели ракушек", которая с незапамятных времен хранится у нее в доме, стоит целое состояние. Узнают об этом и дети, и это становится серьезным испытанием отношений матери и детей.

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Второй роман, который стоит подарить маме, чтобы потом обязательно прочесть самому – "Бессмертники". Это книга молодой калифорнийской писательницы Хлои Бенджамин, которая и в Штатах вышла совсем недавно – в конце января, но уже горячо обсуждается.

Нью-Йорк, 1969 год. В Нижнем Ист-Сайде распространился слух о появлении таинственной женщины-экстрасенса, которая предсказывает людям день их смерти. Четверо юных Голдов – два брата и две сестры от семи до тринадцати лет – из любопытства отправляются узнать грядущую судьбу. Последней руку гадалке протягивает самая старшая, Варя. Взглянув на ее ладонь, гадалка расплывается в улыбке: "О, с тобой все будет в порядке, ты умрешь в 2044-м". Счастливая девочка выходит на улицу, а там уже дожидаются мрачные братья и сестра. Каждый выяснил и запомнил дату своей смерти. Они будут жить под давлением пророчества, слова гадалки изменят их отношения друг с другом. Саймон Голд сбежит в Сан-Франциско, где будет вести богемную жизнь. Клара после встречи с гадалкой с каждым годом будет все глубже погружаться в мечты, не слишком различая свои фантазии и реальность. Дэниэл, прирожденный лидер, сделает карьеру военного врача. А Варя посвятит себя изучению проблемы бессмертия. Роман Хлои Бенджамин – это не просто история о разных способах примириться с собственной смертностью, но еще и размышление о непредсказуемости жизни, личном выборе и о том, что больше определяет судьбу: семья, корни или полный отрыв от них.

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Книга для подруги. Новый роман Кейт Аткинсон "Витающие в облаках" – очень необычная книга для автора, которая попала в высшую лигу современной прозы сразу, с дебютного романа "Музей моих тайн". Тогда никому неизвестная Аткинсон получила престижную Уитбредовскую премию, обойдя Салмана Рушди. Потом был цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, очень мною любимая "Жизнь после жизни" и другие книги. Главные героини романа "Витающие в облаках" – мать и дочь, Нора и Эффи – живут на крошечном шотландском островке среди вересковых пустошей и торфяного мха. Они прячутся в огромном полуразрушенном доме своих предков и рассказывают друг другу истории. Нора говорит о чем угодно, кроме того, о чем дочь действительно хочет услышать, а именно – кто же ее отец. Эффи рассказывает о своем приятеле Бобе, который давно перестал ходить на лекции и почти не вылезает из кровати. А тем временем на острове происходят странные вещи и кто-то, возможно, следит за…

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Автор, о котором мы недавно говорили в выпуске, посвященном лучшим романам ХХI века, "Маркес в юбке" Исабель Альенде написала новый долгожданный роман "Японский любовник". Удивительная сага, история любви на фоне событий времен второй мировой войны вышла на русском в издательстве "Азбука-Аттикус". Накануне войны маленькую Альму отправляют из Польши к родственникам в Сан-Франциско. Там она влюбляется в мальчика-японца, сына садовника. Позже, после бомбардировки Перл-Харбора семью садовника, как и многих японцев, осевших в США, отправляют в лагерь для интернированных. Дети обречены на разлуку. И долгие годы им приходится скрывать от мира свою любовь. Уже в наши дни об этой истории узнает внук Альмы и ее помощница Ирина. Этот красивейший роман о превратностях судьбы и о любви, способной выдержать испытание временем, дивно написан и изумительно переведен. "Японский любовник" на русском языке выходит в переводе Кирилла Корконосенко, лауреата литературной премии "Ясная Поляна" 2017 года.

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В подарок бабушке посоветую выбрать новый роман Марины Москвиной "Крио". Об этой семейной саге в программе рассказывает Татьяна Стоянова, сотрудница "Редакции Елены Шубиной", где книга и вышла.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Отдельного разговора заслуживает книжный подарок для молодых мам. Книга-друг, книга-спасение. Она называется "Мама на нуле". Если у вас в окружении есть молодая мама или вы сами воспитываете ребенка и чувствуете, что силы ваши на исходе, то лучшего помощника, чем книга Анастасии Изюмской и Анны Куусмаа "Мама на нуле" просто не найти. О проекте в студии "Дневника читателя" рассказывает автор, журналист и молодая мама Анастасия Изюмская.

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