"Мастера". Лариса Васильева: я главного слова еще не сказала…

Очередной выпуск программы посвящен памяти Ларисы Васильевой, которая ушла из жизни совсем недавно – в конце февраля. Радио Sputnik предлагает вашему вниманию одно из ее интервью.

"Мастера". Лариса Васильева: я главного слова еще не сказала… Your browser does not support HTML5 audio

О своем отце – одном из создателей легендарного танка Т-34, детстве, поэзии, а также о том, как возникла идея написать книгу "Кремлевские жены", рассказывает Лариса Васильева.

Гость программы "Мастера": известный поэт и прозаик Лариса Васильева.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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