Дневник читателя. "Я заманила их на гору и заставила одного убить другого"

Яна Вагнер о психологической драме "Кто не спрятался", экранизации романа "Вонгозеро" и опасности компромиссов, а также "Страсти по Пиковой даме" в Сочи и поэтический баттл в московском метро.

Дневник читателя. "Я заманила их на гору и заставила одного убить другого" Your browser does not support HTML5 audio

– "Страсти по пиковой даме" – новое прочтение классики на международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

– Поэтический баттл в московском метро: Маяковский против Северянина сто лет спустя.

Участники:

–Яна Вагнер, писатель;

–Павел Сафонов, режиссер музыкально-драматического спектакля "Страсти по Пиковой даме".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

С начала года любители детективов обсуждают новый роман Яны Вагнер "Кто не спрятался". Это история начинается как классический детектив. Дружная компания приезжает в небольшой отель на вершине снежной горы. Но уже на следующее утро оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром, а одна из них лежит недалеко от крыльца, пронзенная лыжной палкой. И в тот момент, когда оставшиеся семеро друзей и неприветливый смотритель отеля признают, что убийца среди них и решаются посмотреть друг другу в глаза, "Кто не спрятался" стремительно превращается в психологический триллер.

Для меня это драма о человеческих отношениях, роман, который в определенный момент подчиняет своему ритму. Его сложно выбросить из головы – слишком хорошо знакомы тебе все эти люди – они взрослели, делали выбор, строили карьеру и личные отношения в то же время, что и ты.

И пока они сидят, отрезанные от мира, наедине со своими страхами, подозрениями и прошлым, читатель сидит рядом и по очереди держит каждого за руку. "Кто не спрятался" – внешне напоминающая детектив психологическая драма, которую никак нельзя судить по законам детективного жанра, она глубже – и тем увлекательнее.

В этом выпуске программы о романе "Кто не спрятался", человеческой уязвимости и опасности компромиссов, а также об экранизации книги "Вонгозеро" рассказывает писатель Яна Вагнер.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

27 февраля 1918 года в большой аудитории Политехнического музея между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным прошла поэтическая дуэль за звание "короля поэтов". Век спустя новой формой поэтических дуэлей стали рэп-баттлы – молодые поэты собирают не Политехнический и площади, а Олимпийский и миллионы просмотров на YouTube.

Век спустя после той исторической битвы московские поэты собрались на станции метро "Маяковская". Рэп-исполнители в образах Иосифа Бродского, Николая Гумилева, Евгения Евтушенко и Анны Ахматовой сошлись в словесной дуэли. Стихи читали свои, но написанные в стилистике выбранного персонажа с учетом реальных историй и конфликтов. Внимательная публика поэтом, созвучным новому времени, назвала Гумилева.

А затем актеры театра Луны реконструировали ту самую знаменитую поэтическую "битву" за звание "короля поэтов" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, которая прошла 100 лет назад. Вел поединок поэт-фристайлер Лев Киселев, известный как диджей RE-pac, а судили поэтесса Вера Полозкова и музыкант Noize MC. Судьи, впрочем, в предпочтениях разошлись, и победителя выбрали зрительским голосованием. Через сто лет имя короля поэтов поменялось – лучшим назван Владимир Маяковский.

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Знаменитую "Пиковую даму" по-новому прочитали в Сочи. На международном фестивале искусств маэстро Юрий Башмет представил "Страсти по Пиковой даме". Кем была прекрасная Венера Московская, которой таинственный граф Сен-Жермен открыл три заветные карты в обмен на одно рандеву? Какую цену заплатила графиня за свою тайну? Юрий Башмет и молодой режиссер Павел Сафонов решили разобраться в предыстории знаменитой "Пиковой дамы" Пушкина и Чайковского. Главными героями нового музыкально-драматического спектакля, основанного на пушкинской повести с самыми известными ариями из оперы Чайковского, стали тот самый граф Сен-Жермен и юная графиня Анна. В программе о том, как родилась идея спектакля, рассказывает режиссер Павел Сафонов.

Артист театра Вахтангова Сергей Епишев в роли графа Сен-Жермена и Надежда Михалкова в роли юной графини Анны рассказали публике о любви циничного алхимика и нежной красавицы. Влюбленным суждено встретиться в ином мире, после того, как ослепленный страстью Герман, потребует у постаревшей графини три карты, а она жестоко накажет его за то, что предал любовь ради наживы.

На фестивале в Сочи партию старой графини блистательно исполнила народная артистка СССР, солистка Мариинского театра Ирина Богачева. Арию графини она впервые спела со сцены в 23 года. Сейчас ей почти 80, и за эти полвека она пела арию графини очень часто, но партия в "Пиковой даме" все равно остается одной из любимых. Как сказала за кулисами Ирина Петровна, эта роль настолько актерски интересна и энергетически сильна, что отказаться от нее невозможно. И когда Ирина Богачева с царственной надменностью выходила на сцену в образе графини, публика неистовствовала. Музыкально-драматический спектакль "Страсти по Пиковой даме" стал одной из ключевых премьер одиннадцатого международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.

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